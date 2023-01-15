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Умер Вахтанг Кикабидзе

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В возрасте 84 лет умер советский и грузинский певец, актер и народный артист Грузинской ССР Вахтанг Кикабидзе. Об этом в воскресенье сообщает грузинское ТВ «Мтавари Архи», пишет ТАСС.

Вахтанг Кикабидзе родился 19 июля 1938 г. в Тбилиси. После окончания школы поступил в Тбилисский государственный институт иностранных языков, а в 1959 г. начал работать в Тбилисской филармонии, затем пел в ансамбле «Орэра».

В кино актер дебютировал в фильме «Встреча в горах», а в 1969 г. впервые снялся у Георгия Данелия в фильме «Не горюй!». В 1978 г. он стал лауреатом Государственной премии СССР за фильм «Мимино», в котором сыграл роль летчика Валентина Мизандари. Спустя два года ему было присвоено звание народного артиста Грузии.

С 2020 г. был действующим депутатом парламента Грузии VII созыва. Кикабидзе был первым в списке, который основанная экс-президентом Грузии Михаилом Саакашвили оппозиционная партия «Единое национальное движение» представила в ЦИК к выборам в грузинский парламент. 

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Любое использование материалов допускается только при соблюдении правил перепечатки и при наличии гиперссылки на vedomosti.ru

Новости, аналитика, прогнозы и другие материалы, представленные на данном сайте, не являются офертой или рекомендацией к покупке или продаже каких-либо активов.

Все права защищены © АО Бизнес Ньюс Медиа, 1999—2023

Решение Федеральной службы по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) от 27 ноября 2020 г. ЭЛ № ФС 77-79546

Учредитель: АО «Бизнес Ньюс Медиа»

И.о. главного редактора: Казьмина Ирина Сергеевна

Рекламно-информационное приложение к газете «Ведомости». Зарегистрировано Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) за номером ПИ № ФС 77 – 77720 от 17 января 2020 г.

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