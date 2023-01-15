Умер Вахтанг Кикабидзе

В кино актер дебютировал в фильме «Встреча в горах», а в 1969 г. впервые снялся у Георгия Данелия в фильме «Не горюй!». В 1978 г. он стал лауреатом Государственной премии СССР за фильм «Мимино», в котором сыграл роль летчика Валентина Мизандари. Спустя два года ему было присвоено звание народного артиста Грузии.