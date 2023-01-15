Умер Вахтанг Кикабидзе
В возрасте 84 лет умер советский и грузинский певец, актер и народный артист Грузинской ССР Вахтанг Кикабидзе. Об этом в воскресенье сообщает грузинское ТВ «Мтавари Архи», пишет ТАСС.
Вахтанг Кикабидзе родился 19 июля 1938 г. в Тбилиси. После окончания школы поступил в Тбилисский государственный институт иностранных языков, а в 1959 г. начал работать в Тбилисской филармонии, затем пел в ансамбле «Орэра».
В кино актер дебютировал в фильме «Встреча в горах», а в 1969 г. впервые снялся у Георгия Данелия в фильме «Не горюй!». В 1978 г. он стал лауреатом Государственной премии СССР за фильм «Мимино», в котором сыграл роль летчика Валентина Мизандари. Спустя два года ему было присвоено звание народного артиста Грузии.
С 2020 г. был действующим депутатом парламента Грузии VII созыва. Кикабидзе был первым в списке, который основанная экс-президентом Грузии Михаилом Саакашвили оппозиционная партия «Единое национальное движение» представила в ЦИК к выборам в грузинский парламент.