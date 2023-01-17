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В храме Христа Спасителя началось прощание с Инной Чуриковой

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Церемония прощания с советской и российской актрисой, народной артисткой СССР Инной Чуриковой проходит сегодня в храме Христа Спасителя в Москве, передает ТАСС.

К моменту начала отпевания в 11:00 в храме собралось свыше 200 человек, желающие проститься с актрисой продолжают прибывать. Как отмечает «РИА Новости», в церемонии приняли участие художественный руководитель Театра Наций Евгений Миронов, актрисы Лия Ахеджакова и Людмила Поргина, спикер Совфеда Валентина Матвиенко и др.

Похоронят актрису на Новодевичьем кладбище.

Инна Чурикова умерла на 80-м году жизни 14 января в больнице. В связи с ее смертью московский театр «Ленком», где актриса служила с 1975 г., отменил спектакли 14 и 17 января.

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Чурикова родилась в 1943 г. в городе Белебей Башкирской АССР. В 1965 г. окончила Высшее театральное училище имени Щепкина с красным дипломом, затем стала актрисой Московского театра юного зрителя, а с 1975 г. выступала в театре имени Ленинского комсомола (ныне — «Ленком») в Москве. Свою первую роль в кино Чурикова сыграла в фильме «Тучи над Борском» в 1960 г. Актриса также известна по картинам «Морозко», «В огне брода нет», «Начало», «Тот самый Мюнхгаузен», «Васса», «Военно-полевой роман», «Курьер», «Ширли-мырли», «Ребро Адама», «Идиот», «В круге первом».

Чурикова была президентом Международного кинофестиваля имени Андрея Тарковского «Зеркало», членом Российской академии кинематографических искусств «Ника», академиком Национальной академии кинематографических искусств и наук России. В 2018 г. актриса получила орден «За заслуги перед Отечеством» I степени за большой вклад в развитие отечественной культуры и искусства, средств массовой информации, многолетнюю плодотворную деятельность, а в 2019 г. — премию «Золотая маска» за выдающийся вклад в театральное искусство.

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Новости, аналитика, прогнозы и другие материалы, представленные на данном сайте, не являются офертой или рекомендацией к покупке или продаже каких-либо активов.

Все права защищены © АО Бизнес Ньюс Медиа, 1999—2023

Решение Федеральной службы по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) от 27 ноября 2020 г. ЭЛ № ФС 77-79546

Учредитель: АО «Бизнес Ньюс Медиа»

И.о. главного редактора: Казьмина Ирина Сергеевна

Рекламно-информационное приложение к газете «Ведомости». Зарегистрировано Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) за номером ПИ № ФС 77 – 77720 от 17 января 2020 г.

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