Большинство россиян считают эпоху СССР хорошим временем
Большинство россиян считают советскую эпоху скорее хорошим временем, а больше половины опрошенных сожалеют о распаде СССР, показали данные опроса фонда «Общественное мнение» (ФОМ). В исследовании приняли участие 1500 человек.
Согласно исследованию, 80% россиян считают советскую эпоху скорее хорошим временем, с ними не согласны 5%, 15% затруднились с ответом. Сожаление по поводу распада Советского Союза испытывают 63%, при этом 22% не сожалеют об этом, 15% затруднились ответить на вопрос. Больше всего сожалеют о распаде Советского Союза россияне старше 60 лет – 85%, от 46 до 60 лет – 76%, от 31 до 45 лет – 53%, от 18 до 30 лет – 30%.
Чаще всего (16%) при упоминании Советского Союза россияне вспоминают свое детство и молодость, 14% приходят в голову хорошие воспоминания и чувства, 11% ассоциируют СССР со спокойной стабильной жизнью, 8% испытывают сожаление, ностальгию и желание вернуться в советское время.
Опрос проводился 16–18 декабря прошлого года в 53 субъектах России в преддверии годовщины СССР, – 30 декабря 2022 г. Советскому Союзу исполнилось бы 100 лет. Согласно подобному опросу ВЦИОМ, почти половина (48%) россиян хотели бы восстановления СССР.