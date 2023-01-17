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Большинство россиян считают эпоху СССР хорошим временем

Ведомости

Большинство россиян считают советскую эпоху скорее хорошим временем, а больше половины опрошенных сожалеют о распаде СССР, показали данные опроса фонда «Общественное мнение» (ФОМ). В исследовании приняли участие 1500 человек.

Согласно исследованию, 80% россиян считают советскую эпоху скорее хорошим временем, с ними не согласны 5%, 15% затруднились с ответом. Сожаление по поводу распада Советского Союза испытывают 63%, при этом 22% не сожалеют об этом, 15% затруднились ответить на вопрос. Больше всего сожалеют о распаде Советского Союза россияне старше 60 лет – 85%, от 46 до 60 лет – 76%, от 31 до 45 лет – 53%, от 18 до 30 лет – 30%.

Чаще всего (16%) при упоминании Советского Союза россияне вспоминают свое детство и молодость, 14% приходят в голову хорошие воспоминания и чувства, 11% ассоциируют СССР со спокойной стабильной жизнью, 8% испытывают сожаление, ностальгию и желание вернуться в советское время.

Опрос проводился 16–18 декабря прошлого года в 53 субъектах России в преддверии годовщины СССР, – 30 декабря 2022 г. Советскому Союзу исполнилось бы 100 лет. Согласно подобному опросу ВЦИОМ, почти половина (48%) россиян хотели бы восстановления СССР.

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Любое использование материалов допускается только при соблюдении правил перепечатки и при наличии гиперссылки на vedomosti.ru

Новости, аналитика, прогнозы и другие материалы, представленные на данном сайте, не являются офертой или рекомендацией к покупке или продаже каких-либо активов.

Все права защищены © АО Бизнес Ньюс Медиа, 1999—2023

Решение Федеральной службы по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) от 27 ноября 2020 г. ЭЛ № ФС 77-79546

Учредитель: АО «Бизнес Ньюс Медиа»

И.о. главного редактора: Казьмина Ирина Сергеевна

Рекламно-информационное приложение к газете «Ведомости». Зарегистрировано Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) за номером ПИ № ФС 77 – 77720 от 17 января 2020 г.

Сайт использует IP адреса, cookie и данные геолокации Пользователей сайта, условия использования содержатся в Политике по защите персональных данных