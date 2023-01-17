Большинство россиян считают эпоху СССР хорошим временем

Согласно исследованию, 80% россиян считают советскую эпоху скорее хорошим временем, с ними не согласны 5%, 15% затруднились с ответом. Сожаление по поводу распада Советского Союза испытывают 63%, при этом 22% не сожалеют об этом, 15% затруднились ответить на вопрос. Больше всего сожалеют о распаде Советского Союза россияне старше 60 лет – 85%, от 46 до 60 лет – 76%, от 31 до 45 лет – 53%, от 18 до 30 лет – 30%.