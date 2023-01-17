Заболеваемость гриппом и ОРВИ в России за неделю выросла на 53%
Заболеваемость гриппом и ОРВИ за последнюю неделю выросла в России на 53%, передает пресс-служба Роспотребнадзора.
«За вторую неделю 2023 г. на территории РФ зарегистрировано почти 893 000 случаев заболевания гриппом и ОРВИ, что на 53% больше по сравнению с предыдущей неделей», — говорится в сообщении. Заболеваемость COVID-19 по сравнению с предыдущей неделей также увеличилась почти на 40%.
Рост случаев заболевания гриппом и ОРВИ в ведомстве связали с возобновлением активности населения и увеличением обращений за медицинской помощью после праздников. Среди циркулирующих вирусов преобладающими остаются вирусы гриппа — почти 76%. Заболеваемость COVID-19, в свою очередь, по сравнению с предыдущей неделей также увеличилась почти на 40%.
10 января глава Роспотребнадзора Анна Попова сообщила о снижении заболеваемости гриппом и ОРВИ в РФ за последнюю неделю на 52%. В то же время она отметила, что ситуация остается напряженной. Доминирующими среди респираторных заболеваний в стране являются вирусы гриппа — на них приходится 83% всех случаев заражения. Превалирующим по-прежнему остается «свиной» грипп.
12 января Попова предупредила, что заболеваемость гриппом в стране продолжит расти, однако подъем не будет значительным. По ее словам, спад заболеваемости в новогодние праздники был связан с тем, что россияне больше времени проводили дома и не обращались за медицинской помощью.