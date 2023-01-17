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Заболеваемость гриппом и ОРВИ в России за неделю выросла на 53%

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Заболеваемость гриппом и ОРВИ за последнюю неделю выросла в России на 53%, передает пресс-служба Роспотребнадзора.

«За вторую неделю 2023 г. на территории РФ зарегистрировано почти 893 000 случаев заболевания гриппом и ОРВИ, что на 53% больше по сравнению с предыдущей неделей», — говорится в сообщении. Заболеваемость COVID-19 по сравнению с предыдущей неделей также увеличилась почти на 40%.

Рост случаев заболевания гриппом и ОРВИ в ведомстве связали с возобновлением активности населения и увеличением обращений за медицинской помощью после праздников. Среди циркулирующих вирусов преобладающими остаются вирусы гриппа — почти 76%. Заболеваемость COVID-19, в свою очередь, по сравнению с предыдущей неделей также увеличилась почти на 40%.

10 января глава Роспотребнадзора Анна Попова сообщила о снижении заболеваемости гриппом и ОРВИ в РФ за последнюю неделю на 52%. В то же время она отметила, что ситуация остается напряженной. Доминирующими среди респираторных заболеваний в стране являются вирусы гриппа — на них приходится 83% всех случаев заражения. Превалирующим по-прежнему остается «свиной» грипп.

12 января Попова предупредила, что заболеваемость гриппом в стране продолжит расти, однако подъем не будет значительным. По ее словам, спад заболеваемости в новогодние праздники был связан с тем, что россияне больше времени проводили дома и не обращались за медицинской помощью.

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Любое использование материалов допускается только при соблюдении правил перепечатки и при наличии гиперссылки на vedomosti.ru

Новости, аналитика, прогнозы и другие материалы, представленные на данном сайте, не являются офертой или рекомендацией к покупке или продаже каких-либо активов.

Все права защищены © АО Бизнес Ньюс Медиа, 1999—2023

Решение Федеральной службы по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) от 27 ноября 2020 г. ЭЛ № ФС 77-79546

Учредитель: АО «Бизнес Ньюс Медиа»

И.о. главного редактора: Казьмина Ирина Сергеевна

Рекламно-информационное приложение к газете «Ведомости». Зарегистрировано Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) за номером ПИ № ФС 77 – 77720 от 17 января 2020 г.

Сайт использует IP адреса, cookie и данные геолокации Пользователей сайта, условия использования содержатся в Политике по защите персональных данных