Новым главой МАК стал экс-замглавы Росавиации Сторчевой
Новым главой Межгосударственного авиационного комитета (МАК) назначен бывший замруководителя Росавиации Олег Сторчевой, сообщили «РИА Новости» со ссылкой на пресс-службу Минтранса РФ.
«Совет назначил председателем МАК Олега Сторчевого, предложив занимавшей ранее данную должность Татьяне Анодиной звание почетного президента совета с правом совещательного голоса», – сообщили там.
Татьяне Анодиной, возглавлявшей МАК на протяжении более 30 лет, предложено звание почетного президента совета с правом совещательного голоса, подчеркнули в Минтрансе.
Сторчевой занимал должность замруководителя Росавиации с 2012 г., в апреле 2022 г. был освобожден от нее в связи с истечением срока контракта.
Межгосударственный авиационный комитет был учрежден в декабре 1991 г. на основании Межгосударственного соглашения о гражданской авиации и об использовании воздушного пространства, заключенного 12 новыми независимыми государствами. Сейчас странами-участницами соглашения являются Россия, Армения, Азербайджан, Белоруссия, Казахстан, Киргизия, Молдавия, Таджикистан, Туркмения и Узбекистан. Штаб-квартира МАК располагается в Москве. Организация занимается расследованием авиапроисшествий, выработкой рекомендаций и предписаний, а также сертификацией авиатехники.