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Новым главой МАК стал экс-замглавы Росавиации Сторчевой

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Новым главой Межгосударственного авиационного комитета (МАК) назначен бывший замруководителя Росавиации Олег Сторчевой, сообщили «РИА Новости» со ссылкой на пресс-службу Минтранса РФ.

«Совет назначил председателем МАК Олега Сторчевого, предложив занимавшей ранее данную должность Татьяне Анодиной звание почетного президента совета с правом совещательного голоса», – сообщили там.

Татьяне Анодиной, возглавлявшей МАК на протяжении более 30 лет, предложено звание почетного президента совета с правом совещательного голоса, подчеркнули в Минтрансе.

Сторчевой занимал должность замруководителя Росавиации с 2012 г., в апреле 2022 г. был освобожден от нее в связи с истечением срока контракта. 

Межгосударственный авиационный комитет был учрежден в декабре 1991 г. на основании Межгосударственного соглашения о гражданской авиации и об использовании воздушного пространства, заключенного 12 новыми независимыми государствами. Сейчас странами-участницами соглашения являются Россия, Армения, Азербайджан, Белоруссия, Казахстан, Киргизия, Молдавия, Таджикистан, Туркмения и Узбекистан. Штаб-квартира МАК располагается в Москве. Организация занимается расследованием авиапроисшествий, выработкой рекомендаций и предписаний, а также сертификацией авиатехники.

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Любое использование материалов допускается только при соблюдении правил перепечатки и при наличии гиперссылки на vedomosti.ru

Новости, аналитика, прогнозы и другие материалы, представленные на данном сайте, не являются офертой или рекомендацией к покупке или продаже каких-либо активов.

Все права защищены © АО Бизнес Ньюс Медиа, 1999—2023

Решение Федеральной службы по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) от 27 ноября 2020 г. ЭЛ № ФС 77-79546

Учредитель: АО «Бизнес Ньюс Медиа»

И.о. главного редактора: Казьмина Ирина Сергеевна

Рекламно-информационное приложение к газете «Ведомости». Зарегистрировано Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) за номером ПИ № ФС 77 – 77720 от 17 января 2020 г.

Сайт использует IP адреса, cookie и данные геолокации Пользователей сайта, условия использования содержатся в Политике по защите персональных данных