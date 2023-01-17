Новым главой МАК стал экс-замглавы Росавиации Сторчевой

Межгосударственный авиационный комитет был учрежден в декабре 1991 г. на основании Межгосударственного соглашения о гражданской авиации и об использовании воздушного пространства, заключенного 12 новыми независимыми государствами. Сейчас странами-участницами соглашения являются Россия, Армения, Азербайджан, Белоруссия, Казахстан, Киргизия, Молдавия, Таджикистан, Туркмения и Узбекистан. Штаб-квартира МАК располагается в Москве. Организация занимается расследованием авиапроисшествий, выработкой рекомендаций и предписаний, а также сертификацией авиатехники.