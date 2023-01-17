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Общество

На Маска подали в суд из-за старых твитов

Ведомости

Американский бизнесмен Илон Маск предстанет перед судом из-за твита, в котором он рассуждал о возможном приобретении всех акций компании по производству электромобилей Tesla, пишет Bloomberg.

Адвокаты заявителей будут доказывать в суде, что Маск солгал в своем заявлении в Twitter и что это причинило акционерам большие убытки. Команда юристов предпринимателя будет работать над тем, чтобы опровергнуть эту версию. От лица пострадавших выступит инвестор Глен Литтлтон, подавший в суд на Маска и членов совета директоров Tesla.

По словам профессора юридического факультета Мичиганского университета Адама Причарда, проигрыш коллективного иска такого масштаба может вынудить Маска компенсировать ущерб в миллиарды долларов. «Илону нравится хороший бой. У него много денег, и он готов пойти на существенный риск с этими деньгами», — считает профессор.

Причиной судебных разбирательств стали посты Маска в Twitter в 2018 году, в которых он заявил, что рассматривает возможность сделать Tesla частной компанией, выкупив акции по $420 за штуку, что было выше рыночной цены. В результате бумаги взлетели на 11%. Тогда Маск получил штраф на $20 млн и пообещал согласовывать все заявления о Tesla c юристом.

В 2020 году, нарушив договоренности о согласовании своих заявлений, Маск написал, что акции Tesla переоценены. Тогда стоимость бумаг сразу же упала более чем на 10%, а рыночная капитализация компании за несколько часов обвалилась на $14 млрд.

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Любое использование материалов допускается только при соблюдении правил перепечатки и при наличии гиперссылки на vedomosti.ru

Новости, аналитика, прогнозы и другие материалы, представленные на данном сайте, не являются офертой или рекомендацией к покупке или продаже каких-либо активов.

Все права защищены © АО Бизнес Ньюс Медиа, 1999—2023

Решение Федеральной службы по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) от 27 ноября 2020 г. ЭЛ № ФС 77-79546

Учредитель: АО «Бизнес Ньюс Медиа»

И.о. главного редактора: Казьмина Ирина Сергеевна

Рекламно-информационное приложение к газете «Ведомости». Зарегистрировано Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) за номером ПИ № ФС 77 – 77720 от 17 января 2020 г.

Сайт использует IP адреса, cookie и данные геолокации Пользователей сайта, условия использования содержатся в Политике по защите персональных данных