На Маска подали в суд из-за старых твитов

Причиной судебных разбирательств стали посты Маска в Twitter в 2018 году, в которых он заявил, что рассматривает возможность сделать Tesla частной компанией, выкупив акции по $420 за штуку, что было выше рыночной цены. В результате бумаги взлетели на 11%. Тогда Маск получил штраф на $20 млн и пообещал согласовывать все заявления о Tesla c юристом.