На Маска подали в суд из-за старых твитов
Американский бизнесмен Илон Маск предстанет перед судом из-за твита, в котором он рассуждал о возможном приобретении всех акций компании по производству электромобилей Tesla, пишет Bloomberg.
Адвокаты заявителей будут доказывать в суде, что Маск солгал в своем заявлении в Twitter и что это причинило акционерам большие убытки. Команда юристов предпринимателя будет работать над тем, чтобы опровергнуть эту версию. От лица пострадавших выступит инвестор Глен Литтлтон, подавший в суд на Маска и членов совета директоров Tesla.
По словам профессора юридического факультета Мичиганского университета Адама Причарда, проигрыш коллективного иска такого масштаба может вынудить Маска компенсировать ущерб в миллиарды долларов. «Илону нравится хороший бой. У него много денег, и он готов пойти на существенный риск с этими деньгами», — считает профессор.
Причиной судебных разбирательств стали посты Маска в Twitter в 2018 году, в которых он заявил, что рассматривает возможность сделать Tesla частной компанией, выкупив акции по $420 за штуку, что было выше рыночной цены. В результате бумаги взлетели на 11%. Тогда Маск получил штраф на $20 млн и пообещал согласовывать все заявления о Tesla c юристом.
В 2020 году, нарушив договоренности о согласовании своих заявлений, Маск написал, что акции Tesla переоценены. Тогда стоимость бумаг сразу же упала более чем на 10%, а рыночная капитализация компании за несколько часов обвалилась на $14 млрд.