Экс-мэра Владивостока приговорили к 16,5 года колонии по делу о взятках

Кроме того, Гуменюк должен выплатить штраф в размере 150 млн руб. Также он не может занимать должности в органах государственной власти, а также в государственных и муниципальных учреждениях в течение 12 лет после выхода из колонии. Обвинение просило суд приговорить экс-мэра Владивостока к 17 годам лишения свободы и назначить ему штраф в размере 150 млн руб.