Экс-мэра Владивостока приговорили к 16,5 года колонии по делу о взятках
Ленинский районный суд Владивостока признал виновным бывшего мэра города Олега Гуменюка в получении взяток на сумму более 38 млн руб. Он приговорен к 16,5 года лишения свободы, передает ТАСС.
«Признать подсудимого виновным, <…> по совокупности окончательно назначить наказание в виде 16 лет и 6 месяцев лишения свободы», — огласила приговор судья.
Кроме того, Гуменюк должен выплатить штраф в размере 150 млн руб. Также он не может занимать должности в органах государственной власти, а также в государственных и муниципальных учреждениях в течение 12 лет после выхода из колонии. Обвинение просило суд приговорить экс-мэра Владивостока к 17 годам лишения свободы и назначить ему штраф в размере 150 млн руб.
В своем последнем слове Гуменюк вину так и не признал. После оглашения приговора он заявил, что намерен его обжаловать.
В мае 2021 г. Гуменюк ушел в отставку. Это произошло после того, как его работу раскритиковал полпред президента на Дальнем Востоке Юрий Трутнев. Спустя две недели в доме экс-мэра прошли обыски. В октябре того же года Гуменюк был задержан по подозрению в получении многомиллионной взятки при оказании покровительства в сфере похоронных услуг.
В июне 2022 г. расследование дела было завершено. Гуменюка обвиняли по ч. 6 ст. 290 УК РФ (получение взятки в особо крупном размере). Следователи СУ СКР по Приморскому краю выяснили, что с 2018 по 2021 г. Гуменюк через посредника получил более 31,2 млн руб. от представителей «Некрополя» за покровительство при оказании похоронных услуг.
Кроме того, следствие утверждало, что, будучи директором ГБУ «Хозяйственное управление администрации края», он получил взятки от директора нескольких стройфирм на общую сумму 6,9 млн руб.