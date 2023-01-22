В Госдуме предложили исключить из школьной программы «Архипелаг ГУЛАГ»

Приказ Минпросвещения, согласно которому ученики 10–11-х классов российских школ будут проходить на уроках истории СВО, был опубликован в сентябре. Согласно тексту приказа, после изучения истории на базовом уровне школьники должны понимать причины и следствия распада СССР, воссоединения Крыма с Россией, специальной военной операции на Украине, других важнейших событий XX — начала XXI в. и др. Позже в Рособрнадзоре сообщили, что в ЕГЭ включат вопросы по спецоперации после внесения изменений в учебники.