В Госдуме предложили исключить из школьной программы «Архипелаг ГУЛАГ»
Из школьной программы следует исключить литературные произведения, которые не прошли «испытания временем», такие как «Архипелаг ГУЛАГ» Александра Солженицына, заявил ТАСС первый заместитель руководителя фракции «Единой России» Дмитрий Вяткин.
В школьную программу в этом году внесут изменения: туда должны вернуться, по словам Вяткина, романы «Молодая гвардия» Александра Фадеева, «Горячий снег» Юрия Бондарева.
«Те произведения, которые не выдержали испытания временем, которые не соответствуют действительности, "сплетни в виде версий", как Высоцкий писал и пел, без всякого сомнения, должны быть из школьной программы исключены. Здесь мы будем опираться на экспертное мнение специалистов в области педагогики и культуры, на мнение родительского и педагогического сообществ», – сказал Вяткин.
Депутат заявил, что законодатели не собираются «рубить с плеча», однако намерены восстановить историческую справедливость в отношении советских произведений, которые воспитывают чувство патриотизма и сохраняют историческую память. Исключить же из школьной программы необходимо, по его мнению, художественно-историческое произведение «Архипелаг ГУЛАГ» Солженицына.
По словам Вяткина, произведению «Архипелаг ГУЛАГ» «недолго осталось» находиться в школьных программах, так как многие факты его автором были «высосаны из пальца, придуманы». «Историки проверяли все факты. Была попытка получить за это премию – за то, что он вымарал в грязи свою собственную Родину», – пояснил депутат.
Президент РФ Владимир Путин на встрече с ветеранами Великой Отечественной войны в день 80-летия прорыва блокады Ленинграда поддержал идею включить в школьную программу произведения советских авторов, включая Александра Фадеева, Константина Симонова, Николая Островского и др.
22 декабря 2022 г. Минпросвещения утвердило программу школьного образования, в которую вошли начальная военная подготовка в рамках уроков по ОБЖ и изучение спецоперации на уроках истории. Школы перейдут на эту программу с 1 сентября.
Приказ Минпросвещения, согласно которому ученики 10–11-х классов российских школ будут проходить на уроках истории СВО, был опубликован в сентябре. Согласно тексту приказа, после изучения истории на базовом уровне школьники должны понимать причины и следствия распада СССР, воссоединения Крыма с Россией, специальной военной операции на Украине, других важнейших событий XX — начала XXI в. и др. Позже в Рособрнадзоре сообщили, что в ЕГЭ включат вопросы по спецоперации после внесения изменений в учебники.
В январе Путин поручил правительству представить предложения по разработке учебников и пособий по истории и обществознанию, в том числе для начальной ступени образования.