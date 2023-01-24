Газета
Общество

Дума приняла в первом чтении проект о штрафах за публикацию методов изготовления боеприпасов

Ведомости

Госдума приняла в первом чтении законопроект, который ужесточает ответственность за распространение информации в СМИ и интернете о методах изготовления боеприпасов, сообщает пресс-служба нижней палаты.

Изменения вносят в ст. 13.15 (злоупотребление свободой массовой информации) КоАП. Согласно предложенным поправкам, для граждан штраф составит от 10 000 до 50 000 руб., для должностных лиц — от 40 000 до 80 000 руб., для индивидуальных предпринимателей — от 50 000 до 100 000 руб., для юридических лиц — от 800 000 до 1 млн руб.

Кроме того, деятельность оштрафованных предпринимателей и компаний может быть приостановлена на срок до 90 дней. 

В пресс-службе Госдумы напомнили, что до принятия поправок наказание было предусмотрено за распространение информации о способах и методах самодельного изготовления взрывчатых веществ и взрывных устройств, а также об изготовлении, о переделке и ремонте огнестрельного оружия и его основных частей.

Законопроект был внесен в Госдуму 8 декабря 2022 г. Документ был принят в первом чтении при условии, что поправки к законопроекту будут представлены к 7 февраля.

В конце декабря 2022 г. Госдума также приняла в третьем чтении закон о пожизненном наказании за организацию диверсионного сообщества, склонение к диверсии и вербовку, а также за финансирование такой деятельности. 29 декабря президент РФ Владимир Путин подписал закон.

Рассылки «Ведомостей» — получайте главные деловые новости на почту

Я хочу подписаться
Новости СМИ2
Хотите скрыть рекламу?  Оформите подписку  и читайте, не отвлекаясь

Наши проекты

Контакты

127018, г. Москва, ул. Полковая, д. 3, стр. 1
На карте иконка Google иконка Яндекс
+7 495 956-34-58, +7 495 956-07-16
info@vedomosti.ru

Рассылки «Ведомостей» — получайте главные деловые новости на почту

Я хочу подписаться

Решение Федеральной службы по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) от 27 ноября 2020 г. ЭЛ № ФС 77-79546

Учредитель: АО «Бизнес Ньюс Медиа»

И.о. главного редактора: Казьмина Ирина Сергеевна

Рекламно-информационное приложение к газете «Ведомости». Зарегистрировано Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) за номером ПИ № ФС 77 – 77720 от 17 января 2020 г.

Любое использование материалов допускается только при соблюдении правил перепечатки и при наличии гиперссылки на vedomosti.ru

Новости, аналитика, прогнозы и другие материалы, представленные на данном сайте, не являются офертой или рекомендацией к покупке или продаже каких-либо активов.

Сайт использует IP адреса, cookie и данные геолокации Пользователей сайта, условия использования содержатся в Политике по защите персональных данных

Все права защищены © АО Бизнес Ньюс Медиа, 1999—2023

Любое использование материалов допускается только при соблюдении правил перепечатки и при наличии гиперссылки на vedomosti.ru

Новости, аналитика, прогнозы и другие материалы, представленные на данном сайте, не являются офертой или рекомендацией к покупке или продаже каких-либо активов.

Все права защищены © АО Бизнес Ньюс Медиа, 1999—2023

Решение Федеральной службы по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) от 27 ноября 2020 г. ЭЛ № ФС 77-79546

Учредитель: АО «Бизнес Ньюс Медиа»

И.о. главного редактора: Казьмина Ирина Сергеевна

Рекламно-информационное приложение к газете «Ведомости». Зарегистрировано Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) за номером ПИ № ФС 77 – 77720 от 17 января 2020 г.

Сайт использует IP адреса, cookie и данные геолокации Пользователей сайта, условия использования содержатся в Политике по защите персональных данных