Дума приняла в первом чтении проект о штрафах за публикацию методов изготовления боеприпасов
Госдума приняла в первом чтении законопроект, который ужесточает ответственность за распространение информации в СМИ и интернете о методах изготовления боеприпасов, сообщает пресс-служба нижней палаты.
Изменения вносят в ст. 13.15 (злоупотребление свободой массовой информации) КоАП. Согласно предложенным поправкам, для граждан штраф составит от 10 000 до 50 000 руб., для должностных лиц — от 40 000 до 80 000 руб., для индивидуальных предпринимателей — от 50 000 до 100 000 руб., для юридических лиц — от 800 000 до 1 млн руб.
Кроме того, деятельность оштрафованных предпринимателей и компаний может быть приостановлена на срок до 90 дней.
В пресс-службе Госдумы напомнили, что до принятия поправок наказание было предусмотрено за распространение информации о способах и методах самодельного изготовления взрывчатых веществ и взрывных устройств, а также об изготовлении, о переделке и ремонте огнестрельного оружия и его основных частей.
Законопроект был внесен в Госдуму 8 декабря 2022 г. Документ был принят в первом чтении при условии, что поправки к законопроекту будут представлены к 7 февраля.
В конце декабря 2022 г. Госдума также приняла в третьем чтении закон о пожизненном наказании за организацию диверсионного сообщества, склонение к диверсии и вербовку, а также за финансирование такой деятельности. 29 декабря президент РФ Владимир Путин подписал закон.