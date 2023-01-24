Дума приняла в первом чтении проект о штрафах за публикацию методов изготовления боеприпасов

В пресс-службе Госдумы напомнили, что до принятия поправок наказание было предусмотрено за распространение информации о способах и методах самодельного изготовления взрывчатых веществ и взрывных устройств, а также об изготовлении, о переделке и ремонте огнестрельного оружия и его основных частей.