Умер сценарист Герман Климов
Советский сценарист и писатель Герман Климов умер в возрасте 81 года, передает пресс-служба Союза кинематографистов.
«Германа Германовича Климова коллеги запомнят навсегда как замечательного профессионала, внесшего вклад в развитие отечественного кино. Союз кинематографистов России, Гильдия кинодраматургов СК РФ выражают искренние соболезнования семье Германа Германовича Климова, его родным, близким», – говорится в сообщении.
Прощание со сценаристом пройдет 26 января в 12.00 в фойе большого зала Центрального дома кинематографистов.
Климов родился 9 мая 1941 г. в Сталинграде (ныне Волгоград). В 1959-1970 гг. он входил в сборную СССР по легкой атлетике. В том же году мужчина окончил Высшие курсы сценаристов и режиссеров при Госкино СССР. После завершения спортивной карьеры сосредоточился на работе в кино.
Климов является автором сценариев к таким фильмам, как «Спорт, спорт, спорт» (1970), «Мужские игры на свежем воздухе» (1978), «Тактика бега на длинную дистанцию» (1978), «Прощание» (1978). Вместе с братом, народным артистом Элемом Климовым, работал над фильмом «Иди и смотри» в 1985 г.
19 января стало известно, что народный артист РФ, режиссер и сценарист Николай Досталь умер в возрасте 76 лет. Николай Досталь родился 21 мая 1946 г. в Москве. Его отец Николай Досталь также был кинорежиссером, мать — виолончелистка Джахантаб Сарафи, персиянка из общины бахаи в Ашхабаде (Туркменистан). В 1971 г. Досталь окончил факультет журналистики МГУ. Позже поступил на Высшие курсы сценаристов и режиссеров, учился в мастерской Георгия Данелии.