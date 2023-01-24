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Умер сценарист Герман Климов

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Советский сценарист и писатель Герман Климов умер в возрасте 81 года, передает пресс-служба Союза кинематографистов.

«Германа Германовича Климова коллеги запомнят навсегда как замечательного профессионала, внесшего вклад в развитие отечественного кино. Союз кинематографистов России, Гильдия кинодраматургов СК РФ выражают искренние соболезнования семье Германа Германовича Климова, его родным, близким», – говорится в сообщении.

Прощание со сценаристом пройдет 26 января в 12.00 в фойе большого зала Центрального дома кинематографистов.

Климов родился 9 мая 1941 г. в Сталинграде (ныне Волгоград). В 1959-1970 гг. он входил в сборную СССР по легкой атлетике. В том же году мужчина окончил Высшие курсы сценаристов и режиссеров при Госкино СССР. После завершения спортивной карьеры сосредоточился на работе в кино.

Климов является автором сценариев к таким фильмам, как «Спорт, спорт, спорт» (1970), «Мужские игры на свежем воздухе» (1978), «Тактика бега на длинную дистанцию» (1978), «Прощание» (1978). Вместе с братом, народным артистом Элемом Климовым, работал над фильмом «Иди и смотри» в 1985 г.

19 января стало известно, что народный артист РФ, режиссер и сценарист Николай Досталь умер в возрасте 76 лет. Николай Досталь родился 21 мая 1946 г. в Москве. Его отец Николай Досталь также был кинорежиссером, мать — виолончелистка Джахантаб Сарафи, персиянка из общины бахаи в Ашхабаде (Туркменистан). В 1971 г. Досталь окончил факультет журналистики МГУ. Позже поступил на Высшие курсы сценаристов и режиссеров, учился в мастерской Георгия Данелии.

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Любое использование материалов допускается только при соблюдении правил перепечатки и при наличии гиперссылки на vedomosti.ru

Новости, аналитика, прогнозы и другие материалы, представленные на данном сайте, не являются офертой или рекомендацией к покупке или продаже каких-либо активов.

Все права защищены © АО Бизнес Ньюс Медиа, 1999—2023

Решение Федеральной службы по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) от 27 ноября 2020 г. ЭЛ № ФС 77-79546

Учредитель: АО «Бизнес Ньюс Медиа»

И.о. главного редактора: Казьмина Ирина Сергеевна

Рекламно-информационное приложение к газете «Ведомости». Зарегистрировано Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) за номером ПИ № ФС 77 – 77720 от 17 января 2020 г.

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