Умер сценарист Герман Климов

19 января стало известно, что народный артист РФ, режиссер и сценарист Николай Досталь умер в возрасте 76 лет. Николай Досталь родился 21 мая 1946 г. в Москве. Его отец Николай Досталь также был кинорежиссером, мать — виолончелистка Джахантаб Сарафи, персиянка из общины бахаи в Ашхабаде (Туркменистан). В 1971 г. Досталь окончил факультет журналистики МГУ. Позже поступил на Высшие курсы сценаристов и режиссеров, учился в мастерской Георгия Данелии.