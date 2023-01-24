Против блогера Даши Корейки завели административное дело за ЛГБТ-пропаганду

Кроме того, ведомство проводит проверку в отношении блогеров по ст. 242 УК РФ (незаконные изготовление и оборот порнографических материалов или предметов). По этой статье им грозит до 6 лет лишения свободы. Уточняется, что проверка еще не завершена. При этом МВД отказалось возбуждать против Корейки и Форкс дело о пропаганде наркотиков, передает «РИА Новости».