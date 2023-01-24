Михалков сообщил, что его выписали из больницы
Режиссера Никиту Михалкова выписали из больницы, об этом он написал в своем Telegram-канале «Бесогон».
«Дорогие мои друзья – это не фигура речи: именно «дорогие» и именно «друзья»! Уверен, что очень во многом, кроме огромного труда врачей и всех тех, кто был рядом, ваше горячее желание моего выздоровления, ваши молитвы привели меня домой. Конечно, еще требуется какое-то время на восстановление и реабилитацию, но, раз врачи меня отпустили, значит, они спокойны», – написал Михалков.
По его словам, он уже приступил к подготовке первого в этом году выпуска своей авторской программы «Бесогон».
О госпитализации Михалкова стало известно 5 января. По словам представителя, режиссера положили в больницу с гриппом. 10 января Telegram-канал Mash опубликовал пост, в котором утверждалось об ухудшении состояния режиссера. В частности, по информации Mash, у Михалкова «возросла площадь поражения легких и обострились хронические проблемы с сердцем». Накануне «РИА Новости» со ссылкой на представителя больницы сообщили, что режиссер остается в отделении реанимации.
Михалков родился в 1945 г., за свою карьеру получил премию «Оскар» и Гран-при Каннского кинофестиваля за фильм «Утомленные солнцем» в 1995 г., номинацию на «Оскара» и «Золотого льва» Венецианского кинофестиваля за картину «Урга — территория любви», а также еще одну номинацию на «Оскар» за фильм «12».