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Михалков сообщил, что его выписали из больницы

Ведомости

Режиссера Никиту Михалкова выписали из больницы, об этом он написал в своем Telegram-канале «Бесогон».

«Дорогие мои друзья – это не фигура речи: именно «дорогие» и именно «друзья»! Уверен, что очень во многом, кроме огромного труда врачей и всех тех, кто был рядом, ваше горячее желание моего выздоровления, ваши молитвы привели меня домой. Конечно, еще требуется какое-то время на восстановление и реабилитацию, но, раз врачи меня отпустили, значит, они спокойны», – написал Михалков.

По его словам, он уже приступил к подготовке первого в этом году выпуска своей авторской программы «Бесогон».

О госпитализации Михалкова стало известно 5 января. По словам представителя, режиссера положили в больницу с гриппом. 10 января Telegram-канал Mash опубликовал пост, в котором утверждалось об ухудшении состояния режиссера. В частности, по информации Mash, у Михалкова «возросла площадь поражения легких и обострились хронические проблемы с сердцем». Накануне «РИА Новости» со ссылкой на представителя больницы сообщили, что режиссер остается в отделении реанимации.

Михалков родился в 1945 г., за свою карьеру получил премию «Оскар» и Гран-при Каннского кинофестиваля за фильм «Утомленные солнцем» в 1995 г., номинацию на «Оскара» и «Золотого льва» Венецианского кинофестиваля за картину «Урга — территория любви», а также еще одну номинацию на «Оскар» за фильм «12».

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Любое использование материалов допускается только при соблюдении правил перепечатки и при наличии гиперссылки на vedomosti.ru

Новости, аналитика, прогнозы и другие материалы, представленные на данном сайте, не являются офертой или рекомендацией к покупке или продаже каких-либо активов.

Все права защищены © АО Бизнес Ньюс Медиа, 1999—2023

Решение Федеральной службы по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) от 27 ноября 2020 г. ЭЛ № ФС 77-79546

Учредитель: АО «Бизнес Ньюс Медиа»

И.о. главного редактора: Казьмина Ирина Сергеевна

Рекламно-информационное приложение к газете «Ведомости». Зарегистрировано Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) за номером ПИ № ФС 77 – 77720 от 17 января 2020 г.

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