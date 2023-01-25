«РИА Новости» узнали о пресечении финансирования терактов СБУ через банки ЕС
Российские силовики пресекли канал финансирования сотрудников Службы безопасности Украины (СБУ), которые причастны к организации терактов в Херсонской области, сообщили «РИА Новости» со ссылкой на представителя силовых структур в регионе.
«Установлено, что для обналичивания денежных средств используются банковские карты и счета, физические владельцы которых находятся на территории стран Европы и Прибалтики, а также обезличенные банковские ячейки, арендованные в банках Польши и Чехии», — отметил собеседник «РИА Новости».
Представитель силовых структур рассказал агентству, что средства передавали исполнителю через волонтерские организации, которые используют гуманитарные коридоры для прибытия в Херсонскую область. Как сообщил собеседник, российские силовики узнали, что украинские спецслужбы используют «спящую агентуру» для организации терактов и схронов с оружием на территории региона. Поясняется, что «спящая агентура» сообщает о выполненной работе куратору через спутниковую связь. Для передачи средств использовали тайники, координаторы которых передавали деньги исполнителю при успешном выполнении задания, добавил представитель силовых структур.
30 сентября 2022 г. президент РФ Владимир Путин и главы ДНР, ЛНР, Херсонской и Запорожской областей подписали договоры о присоединении регионов к России. Путин подчеркнул, что жители присоединенных территорий «становятся гражданами РФ навсегда». Референдумы по вопросу о присоединении регионов к РФ прошли с 23 по 27 сентября. По итогам подсчетов 100% бюллетеней в ДНР и ЛНР присоединение к России поддержали 99,23% и 98,42% проголосовавших соответственно, в Запорожской и Херсонской областях — 93,11% и 87,05% соответственно.