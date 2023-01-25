Газета
Общество

VK Play: 65% студентов хотели бы зарабатывать на киберспорте

Ведомости

Большинство студентов (65%) хотели бы сделать киберспорт своим источником дохода, следует из результатов исследования VK Play. В опросе площадки приняли участие 500 учащихся вузов России старше 18 лет, передает пресс-служба компании.

Согласно результатам исследования, треть студентов (33%) играет в видеоигры каждый день. Почти столько же опрошенных (30%) признались, что проводят свободное время за видеоиграми 1-2 раза в неделю, еще 8% — несколько раз в месяц.

Большинство студентов (60%) тратят на игры не более 3 часов в день, 10% респондентов проводят в виртуальном мире меньше часа. В то же время 7% рассказали, что могут играть 6 и более часов в день. Почти половина (48%) геймеров предпочитает играть в видеоигры с друзьями, еще 36% — в одиночестве. Не готовы пропускать лекции ради игр 56% студентов.

Самыми популярными жанрами игр в 2023 г. респонденты назвали RPG (40%) и шутеры (38%). В топе любимых игр оказались игры-приключения (32%), стратегии и RPG (у них по 24%), шутеры (23%) и игры на выживание (22%).

При этом только 17% призналось, что готовы тратить от 1500 до 3000 руб. в месяц на видеоигры, 43% опрошенных готовы вкладывать в хобби не более 500 руб. в месяц, а 42% — от 500 до 1500 руб.

В предыдущий раз VK Play проводило исследование в преддверии Нового года. В конце декабря 2022 г. 24% россиян рассказали, что планируют в новогоднюю ночь играть в видеоигры. Кроме того, 79% опрошенных отметили, что были бы рады видеоигре в качестве новогоднего подарка.

Рассылки «Ведомостей» — получайте главные деловые новости на почту

Я хочу подписаться
Новости СМИ2
Отвлекает реклама?  С подпиской  вы не увидите её на сайте

Наши проекты

Контакты

127018, г. Москва, ул. Полковая, д. 3, стр. 1
На карте иконка Google иконка Яндекс
+7 495 956-34-58, +7 495 956-07-16
info@vedomosti.ru

Рассылки «Ведомостей» — получайте главные деловые новости на почту

Я хочу подписаться

Решение Федеральной службы по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) от 27 ноября 2020 г. ЭЛ № ФС 77-79546

Учредитель: АО «Бизнес Ньюс Медиа»

И.о. главного редактора: Казьмина Ирина Сергеевна

Рекламно-информационное приложение к газете «Ведомости». Зарегистрировано Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) за номером ПИ № ФС 77 – 77720 от 17 января 2020 г.

Любое использование материалов допускается только при соблюдении правил перепечатки и при наличии гиперссылки на vedomosti.ru

Новости, аналитика, прогнозы и другие материалы, представленные на данном сайте, не являются офертой или рекомендацией к покупке или продаже каких-либо активов.

Сайт использует IP адреса, cookie и данные геолокации Пользователей сайта, условия использования содержатся в Политике по защите персональных данных

Все права защищены © АО Бизнес Ньюс Медиа, 1999—2023

Любое использование материалов допускается только при соблюдении правил перепечатки и при наличии гиперссылки на vedomosti.ru

Новости, аналитика, прогнозы и другие материалы, представленные на данном сайте, не являются офертой или рекомендацией к покупке или продаже каких-либо активов.

Все права защищены © АО Бизнес Ньюс Медиа, 1999—2023

Решение Федеральной службы по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) от 27 ноября 2020 г. ЭЛ № ФС 77-79546

Учредитель: АО «Бизнес Ньюс Медиа»

И.о. главного редактора: Казьмина Ирина Сергеевна

Рекламно-информационное приложение к газете «Ведомости». Зарегистрировано Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) за номером ПИ № ФС 77 – 77720 от 17 января 2020 г.

Сайт использует IP адреса, cookie и данные геолокации Пользователей сайта, условия использования содержатся в Политике по защите персональных данных