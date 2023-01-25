VK Play: 65% студентов хотели бы зарабатывать на киберспорте

Большинство студентов (60%) тратят на игры не более 3 часов в день, 10% респондентов проводят в виртуальном мире меньше часа. В то же время 7% рассказали, что могут играть 6 и более часов в день. Почти половина (48%) геймеров предпочитает играть в видеоигры с друзьями, еще 36% — в одиночестве. Не готовы пропускать лекции ради игр 56% студентов.