Роман «Как закалялась сталь» включат в школьную программу
Минпросвещения добавит в школьную программу произведения советских классиков, в том числе роман «Как закалялась сталь» Николая Островского и повесть «Брестская крепость» Сергея Смирнова. Об этом сообщает пресс-служба ведомства, передает ТАСС.
Министр просвещения РФ Сергей Кравцов напомнил, что школьники уже изучают «Тихий Дон» Михаила Шолохова, «Молодую гвардию» Александра Фадеева, а также другую прозу и поэзию о Великой Отечественной войне.
«Эту работу продолжим. Включим в программу роман Н. А. Островского "Как закалялась сталь", рассказ А. Н. Толстого "Русский характер", повесть С. С. Смирнова "Брестская крепость". Считаю это очень правильным предложением», — цитирует Кравцова пресс-служба.
Ранее предложение включить в школьную программу произведения Александра Фадеева, Константина Симонова, Николая Островского и других советских писателей поддержал президент РФ Владимир Путин в ходе встречи с ветеранами в день 80-летия прорыва блокады Ленинграда.