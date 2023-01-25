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Роман «Как закалялась сталь» включат в школьную программу

Ведомости

Минпросвещения добавит в школьную программу произведения советских классиков, в том числе роман «Как закалялась сталь» Николая Островского и повесть «Брестская крепость» Сергея Смирнова. Об этом сообщает пресс-служба ведомства, передает ТАСС. 

Министр просвещения РФ Сергей Кравцов напомнил, что школьники уже изучают «Тихий Дон» Михаила Шолохова, «Молодую гвардию» Александра Фадеева, а также другую прозу и поэзию о Великой Отечественной войне.

«Эту работу продолжим. Включим в программу роман Н. А. Островского "Как закалялась сталь", рассказ А. Н. Толстого "Русский характер", повесть С. С. Смирнова "Брестская крепость". Считаю это очень правильным предложением», — цитирует Кравцова пресс-служба. 

Ранее предложение включить в школьную программу произведения Александра Фадеева, Константина Симонова, Николая Островского и других советских писателей поддержал президент РФ Владимир Путин в ходе встречи с ветеранами в день 80-летия прорыва блокады Ленинграда.

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Любое использование материалов допускается только при соблюдении правил перепечатки и при наличии гиперссылки на vedomosti.ru

Новости, аналитика, прогнозы и другие материалы, представленные на данном сайте, не являются офертой или рекомендацией к покупке или продаже каких-либо активов.

Все права защищены © АО Бизнес Ньюс Медиа, 1999—2023

Решение Федеральной службы по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) от 27 ноября 2020 г. ЭЛ № ФС 77-79546

Учредитель: АО «Бизнес Ньюс Медиа»

И.о. главного редактора: Казьмина Ирина Сергеевна

Рекламно-информационное приложение к газете «Ведомости». Зарегистрировано Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) за номером ПИ № ФС 77 – 77720 от 17 января 2020 г.

Сайт использует IP адреса, cookie и данные геолокации Пользователей сайта, условия использования содержатся в Политике по защите персональных данных