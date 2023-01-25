Роман «Как закалялась сталь» включат в школьную программу

«Эту работу продолжим. Включим в программу роман Н. А. Островского "Как закалялась сталь", рассказ А. Н. Толстого "Русский характер", повесть С. С. Смирнова "Брестская крепость". Считаю это очень правильным предложением», — цитирует Кравцова пресс-служба.