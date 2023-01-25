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Матч за Суперкубок УЕФА 2023 года перенесли из Казани в Афины

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Матч за Суперкубок Союза европейских футбольных ассоциаций (УЕФА) перенесен из Казани в Афины, передает пресс-служба организации. Соответствующее решение было принято на заседании исполкома УЕФА.

Матч между победителями Лиги чемпионов и Лиги Европы пройдет 16 августа в Афинах. С марта 2020 г. матч планировалось провести на «Ак Барс Арене».

В феврале 2022 г. ФИФА и УЕФА отстранили российские команды от участия в соревнованиях под своей эгидой. Позже отстранение было продлено. Сборная России не примет участия в отборочном турнире к Евро-2024, а российские клубы не играют в этом сезоне в еврокубках.

Из-за сохранения санкций РФС рассматривает возможность перехода в Азиатскую футбольную конфедерацию (АФК). В конце ноября об этом заявил глава союза Александр Дюков. Он отметил, что российским футболистам важно принимать участие в официальных международных матчах.

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Новости, аналитика, прогнозы и другие материалы, представленные на данном сайте, не являются офертой или рекомендацией к покупке или продаже каких-либо активов.

Все права защищены © АО Бизнес Ньюс Медиа, 1999—2023

Решение Федеральной службы по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) от 27 ноября 2020 г. ЭЛ № ФС 77-79546

Учредитель: АО «Бизнес Ньюс Медиа»

И.о. главного редактора: Казьмина Ирина Сергеевна

Рекламно-информационное приложение к газете «Ведомости». Зарегистрировано Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) за номером ПИ № ФС 77 – 77720 от 17 января 2020 г.

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