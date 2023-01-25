Матч за Суперкубок УЕФА 2023 года перенесли из Казани в Афины
Матч за Суперкубок Союза европейских футбольных ассоциаций (УЕФА) перенесен из Казани в Афины, передает пресс-служба организации. Соответствующее решение было принято на заседании исполкома УЕФА.
Матч между победителями Лиги чемпионов и Лиги Европы пройдет 16 августа в Афинах. С марта 2020 г. матч планировалось провести на «Ак Барс Арене».
В феврале 2022 г. ФИФА и УЕФА отстранили российские команды от участия в соревнованиях под своей эгидой. Позже отстранение было продлено. Сборная России не примет участия в отборочном турнире к Евро-2024, а российские клубы не играют в этом сезоне в еврокубках.
Из-за сохранения санкций РФС рассматривает возможность перехода в Азиатскую футбольную конфедерацию (АФК). В конце ноября об этом заявил глава союза Александр Дюков. Он отметил, что российским футболистам важно принимать участие в официальных международных матчах.