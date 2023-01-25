Матч за Суперкубок УЕФА 2023 года перенесли из Казани в Афины

В феврале 2022 г. ФИФА и УЕФА отстранили российские команды от участия в соревнованиях под своей эгидой. Позже отстранение было продлено. Сборная России не примет участия в отборочном турнире к Евро-2024, а российские клубы не играют в этом сезоне в еврокубках.