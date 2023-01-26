Патриарх Кирилл призвал не выносить общие суждения о покинувших Россию
Не следует выносить общие суждения о тех, кто покинул Россию после начала спецоперации на Украине, Патриарх Московский и всея Руси Кирилл.
«На фоне частичной мобилизации некоторые наши сограждане покинули Россию. Думаю, что многие из них нуждаются в духовной помощи, в назидании. Люди уехали по разным мотивам, было бы неверно выносить общие суждения обо всех», – отметил глава РПЦ (цитата по ТАСС).
Ранее власти начали обсуждение возможных ограничений для уехавших из страны после начала спецоперации. В частности, спикер Госдумы Вячеслав Володин ранее заявил, что россияне, покинувшие страну, ведут себя по-разному: одни «не трогают страну», а другие «вытирают ноги» об нее.
В связи с этим, по его мнению, подход должен быть дифференцированным, с учетом того, «что из них кто натворил». Когда обсуждаются меры наказания в виде конфискации имущества, речь идет о гражданах, которые «поливают грязью» Россию.
Зампред Совбеза РФ Дмитрий Медведев, в свою очередь, призывал не пускать обратно уехавших из России «предателей», а также отрезать их от источников дохода в РФ. Граждане, которые выступают за поражение России, должны рассматриваться как «враги общества» и «враги государства», добавил он. В Кремле связали высказывания Медведева с выражением его гражданской позиции.