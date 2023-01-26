Патриарх Кирилл призвал не выносить общие суждения о покинувших Россию

Зампред Совбеза РФ Дмитрий Медведев, в свою очередь, призывал не пускать обратно уехавших из России «предателей», а также отрезать их от источников дохода в РФ. Граждане, которые выступают за поражение России, должны рассматриваться как «враги общества» и «враги государства», добавил он. В Кремле связали высказывания Медведева с выражением его гражданской позиции.