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Патриарх Кирилл призвал не выносить общие суждения о покинувших Россию

Ведомости

Не следует выносить общие суждения о тех, кто покинул Россию после начала спецоперации на Украине, Патриарх Московский и всея Руси Кирилл.

«На фоне частичной мобилизации некоторые наши сограждане покинули Россию. Думаю, что многие из них нуждаются в духовной помощи, в назидании. Люди уехали по разным мотивам, было бы неверно выносить общие суждения обо всех», – отметил глава РПЦ (цитата по ТАСС).

Ранее власти начали обсуждение возможных ограничений для уехавших из страны после начала спецоперации. В частности, спикер Госдумы Вячеслав Володин ранее заявил, что россияне, покинувшие страну, ведут себя по-разному: одни «не трогают страну», а другие «вытирают ноги» об нее.

В связи с этим, по его мнению, подход должен быть дифференцированным, с учетом того, «что из них кто натворил». Когда обсуждаются меры наказания в виде конфискации имущества, речь идет о гражданах, которые «поливают грязью» Россию.

Зампред Совбеза РФ Дмитрий Медведев, в свою очередь, призывал не пускать обратно уехавших из России «предателей», а также отрезать их от источников дохода в РФ. Граждане, которые выступают за поражение России, должны рассматриваться как «враги общества» и «враги государства», добавил он. В Кремле связали высказывания Медведева с выражением его гражданской позиции.

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Любое использование материалов допускается только при соблюдении правил перепечатки и при наличии гиперссылки на vedomosti.ru

Новости, аналитика, прогнозы и другие материалы, представленные на данном сайте, не являются офертой или рекомендацией к покупке или продаже каких-либо активов.

Все права защищены © АО Бизнес Ньюс Медиа, 1999—2023

Решение Федеральной службы по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) от 27 ноября 2020 г. ЭЛ № ФС 77-79546

Учредитель: АО «Бизнес Ньюс Медиа»

И.о. главного редактора: Казьмина Ирина Сергеевна

Рекламно-информационное приложение к газете «Ведомости». Зарегистрировано Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) за номером ПИ № ФС 77 – 77720 от 17 января 2020 г.

Сайт использует IP адреса, cookie и данные геолокации Пользователей сайта, условия использования содержатся в Политике по защите персональных данных