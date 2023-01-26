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Хуснуллин поручил Минстрою до 15 февраля утвердить планы восстановления новых регионов

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Вице-премьер Марат Хуснуллин поручил Минстрою до 15 февраля вместе с региональными властями утвердить планы восстановления новых регионов России на текущий год, сообщила пресс-служба правительства.

«Вице-премьер [Марат Хуснуллин] поручил Минстрою до 15 февраля совместно с субъектами утвердить планы восстановительных работ на 2023 г.», – говорится в сообщении кабмина.

В пресс-службе правительства сообщили, что на совещании по восстановлению новых территорий участвовали главы регионов, которые взяли шефство над ДНР, ЛНР, Запорожской и Херсонской областями. На заседании обсуждались результаты восстановительных работ за прошлый год и были намечены планы на 2023 г. В ходе совещания Хуснуллин отметил лучшие регионы, которые принимали участие в восстановлении новых территорий. В их списке оказались Воронежская, Тамбовская, Волгоградская, Оренбургская, Липецкая области, Москва, Приморский край и другие российские регионы.

«Нам удалось показать хороший результат в восстановлении жизненно важных объектов жилищной, социальной и дорожной инфраструктуры, и я благодарен регионам, которые выполнили и перевыполнили намеченный план», – сказал вице-премьер. Хуснуллин призвал не снижать темпов в 2023 г., поскольку стоят «большие задачи».

В пресс-службе кабмина сообщили, что во время своего выступления врио главы ДНР Денис Пушилин попросил Хуснуллина оказать поддержку в подготовке заявок на участие в VIII Всероссийском конкурсе лучших проектов создания комфортной городской среды в малых городах и исторических поселениях. «Вице-премьер попросил глав субъектов, взявших шефство над новыми регионами, оказать им поддержку в формировании конкурсных заявок», – говорится в сообщении кабмина.

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30 сентября 2022 г. Путин и главы ДНР, ЛНР, Херсонской и Запорожской областей подписали договоры о присоединении регионов к России. Путин подчеркнул, что жители присоединенных территорий «становятся гражданами РФ навсегда». Референдумы по вопросу о присоединении регионов к РФ прошли с 23 по 27 сентября. По итогам подсчетов 100% бюллетеней в ДНР и ЛНР присоединение к России поддержали 99,23% и 98,42% проголосовавших соответственно, в Запорожской и Херсонской областях — 93,11% и 87,05% соответственно.

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Любое использование материалов допускается только при соблюдении правил перепечатки и при наличии гиперссылки на vedomosti.ru

Новости, аналитика, прогнозы и другие материалы, представленные на данном сайте, не являются офертой или рекомендацией к покупке или продаже каких-либо активов.

Все права защищены © АО Бизнес Ньюс Медиа, 1999—2023

Решение Федеральной службы по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) от 27 ноября 2020 г. ЭЛ № ФС 77-79546

Учредитель: АО «Бизнес Ньюс Медиа»

И.о. главного редактора: Казьмина Ирина Сергеевна

Рекламно-информационное приложение к газете «Ведомости». Зарегистрировано Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) за номером ПИ № ФС 77 – 77720 от 17 января 2020 г.

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