Хуснуллин поручил Минстрою до 15 февраля утвердить планы восстановления новых регионов

В пресс-службе правительства сообщили, что на совещании по восстановлению новых территорий участвовали главы регионов, которые взяли шефство над ДНР, ЛНР, Запорожской и Херсонской областями. На заседании обсуждались результаты восстановительных работ за прошлый год и были намечены планы на 2023 г. В ходе совещания Хуснуллин отметил лучшие регионы, которые принимали участие в восстановлении новых территорий. В их списке оказались Воронежская, Тамбовская, Волгоградская, Оренбургская, Липецкая области, Москва, Приморский край и другие российские регионы.