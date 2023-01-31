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OnlyFans стал недоступен в России

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OnlyFans запретил доступ к сайту для россиян. При попытке зайти на сервис появляется ошибка доступа, с помощью VPN ресурс все еще доступен. 

В реестре Роскомнадзора сайт OnlyFans отсутствует. В социальных сетях компания также не делала заявлений о блокировке сайта для россиян. 

С проблемами в работе сервиса российские пользователи сталкиваются с конца февраля 2022 г. В частности, россияне жаловались, что при попытке вывода средств сервис показывает сообщение о невозможности выполнить операцию в регионе. Вскоре компания проблему решила и восстановила активность аккаунтов, подчеркнув, что все ограничения были связаны исключительно с банковским сектором.

Однако в конце апреля на фоне начала спецоперации и введенных санкций против РФ OnlyFans приостановил обслуживание аккаунтов авторов из России. В компании пояснили, что «из-за дальнейшего ужесточения ограничений на платежи в Россию и из России» сервис больше не может обслуживать авторов из РФ. 

OnlyFans — сервис подписки на контент. Авторы могут зарабатывать деньги на пользователях, которые подписываются на них. Популярность платформа получила благодаря контенту эротического содержания. В сентябре 2022 г. Financial Times писало, что за последние два года владелец OnlyFans Лео Радвинский получил неожиданный доход в размере $500 млн благодаря растущей популярности сервиса.

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Любое использование материалов допускается только при соблюдении правил перепечатки и при наличии гиперссылки на vedomosti.ru

Новости, аналитика, прогнозы и другие материалы, представленные на данном сайте, не являются офертой или рекомендацией к покупке или продаже каких-либо активов.

Все права защищены © АО Бизнес Ньюс Медиа, 1999—2023

Решение Федеральной службы по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) от 27 ноября 2020 г. ЭЛ № ФС 77-79546

Учредитель: АО «Бизнес Ньюс Медиа»

И.о. главного редактора: Казьмина Ирина Сергеевна

Рекламно-информационное приложение к газете «Ведомости». Зарегистрировано Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) за номером ПИ № ФС 77 – 77720 от 17 января 2020 г.

Сайт использует IP адреса, cookie и данные геолокации Пользователей сайта, условия использования содержатся в Политике по защите персональных данных