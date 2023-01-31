OnlyFans стал недоступен в России

Однако в конце апреля на фоне начала спецоперации и введенных санкций против РФ OnlyFans приостановил обслуживание аккаунтов авторов из России. В компании пояснили, что «из-за дальнейшего ужесточения ограничений на платежи в Россию и из России» сервис больше не может обслуживать авторов из РФ.