OnlyFans стал недоступен в России
OnlyFans запретил доступ к сайту для россиян. При попытке зайти на сервис появляется ошибка доступа, с помощью VPN ресурс все еще доступен.
В реестре Роскомнадзора сайт OnlyFans отсутствует. В социальных сетях компания также не делала заявлений о блокировке сайта для россиян.
С проблемами в работе сервиса российские пользователи сталкиваются с конца февраля 2022 г. В частности, россияне жаловались, что при попытке вывода средств сервис показывает сообщение о невозможности выполнить операцию в регионе. Вскоре компания проблему решила и восстановила активность аккаунтов, подчеркнув, что все ограничения были связаны исключительно с банковским сектором.
Однако в конце апреля на фоне начала спецоперации и введенных санкций против РФ OnlyFans приостановил обслуживание аккаунтов авторов из России. В компании пояснили, что «из-за дальнейшего ужесточения ограничений на платежи в Россию и из России» сервис больше не может обслуживать авторов из РФ.
OnlyFans — сервис подписки на контент. Авторы могут зарабатывать деньги на пользователях, которые подписываются на них. Популярность платформа получила благодаря контенту эротического содержания. В сентябре 2022 г. Financial Times писало, что за последние два года владелец OnlyFans Лео Радвинский получил неожиданный доход в размере $500 млн благодаря растущей популярности сервиса.