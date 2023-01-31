Мурашко сообщил об увеличении числа стоящих на учете детей с онкологией

Как уточнила пресс-служба Минздрава, с 2012 г. объемы высокотехнологичной медицинской помощи выросли в 2,2 раза. Только в 2022 г., по предварительной оценке, было проведено свыше 153 700 высокотехнологичных вмешательств у детей. Так, объемы лучевой терапии выросли за три года на 62%, а число трансплантаций костного мозга и гемопоэтических стволовых клеток детям – на 24%.