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Мурашко сообщил об увеличении числа стоящих на учете детей с онкологией

Ведомости

В России выросло число детей с онкологией, стоящих на учете, сообщил министр здравоохранения Михаил Мурашко на расширенном заседании комитета Совфеда по социальной политике.

«Количество детей, которые сегодня находятся с онкологическими заболеваниями на учете, возросло», – приводит его слова ТАСС.

Число таких пациентов выросло главным образом благодаря повышению качества лечения, которое позволяет сохранять жизнь и вылечивать детей в дальнейшем, подчеркнул Мурашко.

Как уточнила пресс-служба Минздрава, с 2012 г. объемы высокотехнологичной медицинской помощи выросли в 2,2 раза. Только в 2022 г., по предварительной оценке, было проведено свыше 153 700 высокотехнологичных вмешательств у детей. Так, объемы лучевой терапии выросли за три года на 62%, а число трансплантаций костного мозга и гемопоэтических стволовых клеток детям – на 24%.

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Любое использование материалов допускается только при соблюдении правил перепечатки и при наличии гиперссылки на vedomosti.ru

Новости, аналитика, прогнозы и другие материалы, представленные на данном сайте, не являются офертой или рекомендацией к покупке или продаже каких-либо активов.

Все права защищены © АО Бизнес Ньюс Медиа, 1999—2023

Решение Федеральной службы по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) от 27 ноября 2020 г. ЭЛ № ФС 77-79546

Учредитель: АО «Бизнес Ньюс Медиа»

И.о. главного редактора: Казьмина Ирина Сергеевна

Рекламно-информационное приложение к газете «Ведомости». Зарегистрировано Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) за номером ПИ № ФС 77 – 77720 от 17 января 2020 г.

Сайт использует IP адреса, cookie и данные геолокации Пользователей сайта, условия использования содержатся в Политике по защите персональных данных