Мурашко сообщил об увеличении числа стоящих на учете детей с онкологией
В России выросло число детей с онкологией, стоящих на учете, сообщил министр здравоохранения Михаил Мурашко на расширенном заседании комитета Совфеда по социальной политике.
«Количество детей, которые сегодня находятся с онкологическими заболеваниями на учете, возросло», – приводит его слова ТАСС.
Число таких пациентов выросло главным образом благодаря повышению качества лечения, которое позволяет сохранять жизнь и вылечивать детей в дальнейшем, подчеркнул Мурашко.
Как уточнила пресс-служба Минздрава, с 2012 г. объемы высокотехнологичной медицинской помощи выросли в 2,2 раза. Только в 2022 г., по предварительной оценке, было проведено свыше 153 700 высокотехнологичных вмешательств у детей. Так, объемы лучевой терапии выросли за три года на 62%, а число трансплантаций костного мозга и гемопоэтических стволовых клеток детям – на 24%.