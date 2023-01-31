Суд взыскал с экс-директора «Спартака» Газизова 92 млн рублей в пользу клуба

10 августа 2022 г. Октябрьский суд Уфы зарегистрировал иск «Спартака» к Газизову о возвращении 88 млн руб. Другой юрист футбольного клуба Елена Чачуа в беседе с «РИА Новости» пояснила, что эти деньги экс-директор присвоил себе в день увольнения. По ее словам, Газизов отправил себе деньги, указав, что это зарплата за декабрь 2020 г. Чачуа уточнила, что ему полагалось чуть более 6 млн руб.