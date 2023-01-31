Суд взыскал с экс-директора «Спартака» Газизова 92 млн рублей в пользу клуба
Октябрьский суд Республики Башкортостан обязал бывшего генерального директора «Спартака» Шамиля Газизова выплатить футбольному клубу 92 млн руб. Об этом сообщает ТАСС со ссылкой на юриста команды Татьяну Завьялову.
«Октябрьский суд Республики Башкортостан удовлетворил иск футбольного клуба "Спартак", взыскав с Шамиля Газизова 92 млн руб.», — рассказала она.
Газизов комментировать ситуацию отказался, уточняет агентство.
10 августа 2022 г. Октябрьский суд Уфы зарегистрировал иск «Спартака» к Газизову о возвращении 88 млн руб. Другой юрист футбольного клуба Елена Чачуа в беседе с «РИА Новости» пояснила, что эти деньги экс-директор присвоил себе в день увольнения. По ее словам, Газизов отправил себе деньги, указав, что это зарплата за декабрь 2020 г. Чачуа уточнила, что ему полагалось чуть более 6 млн руб.
Юрист пояснила, что «Спартак» требовал вернуть присвоенные Газизовым 81 млн руб., а также порядка 10 млн руб. «за пользование чужими средствами». Чачуа выразила уверенность, что бывший директор футбольного клуба обжалует решение суда. Она добавила, что если Газизов не сможет выплатить «Спартака» 92 млн руб., то его ждет процедура банкротства.
Юрист Шамиля Газизова Рафаэль Махмутов сообщил «Коммерсанту», что намерен подать апелляционную жалобу на решение суда.
Шамиль Газизов с 2012 г. по июль 2020 г. занимал должность генерального директора «Уфы». После он перешел на аналогичную должность в «Спартак», где проработал до декабря 2020 г. В марте 2021 г. он вновь вернулся в клуб «Уфа».