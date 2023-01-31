Прокурор попросил суд заочно приговорить Невзорова к девяти годам колонии
Прокурор попросил Басманный суд Москвы заочно приговорить к 9 годам колонии журналиста Александра Невзорова (признан в РФ иноагентом) по делу о дискредитации российских военных, передает «РИА Новости».
«Прошу признать Невзорова виновным и назначить ему наказание в виде лишения свободы на срок 9 лет колонии общего режима», – объявил прокурор. Кроме того, он попросил запретить журналисту четыре года администрировать сайты и иные ресурсы.
22 апреля 2022 г. Минюст внес Невзорова в список СМИ-иноагентов. Месяцем ранее Роскомнадзор заблокировал на территории России его сайт и аккаунт во «ВКонтакте». С середины марта Невзоров находится за границей.
СКР возбудил против него уголовное дело по статье о распространении заведомо ложной информации о действиях Вооруженных сил РФ (ч. 2 ст. 207.3 УК РФ). По данным следствия, Невзоров 9 марта опубликовал на своих страницах в соцсетях «заведомо ложную информацию об умышленном обстреле Вооруженными силами Российской Федерации родильного дома в городе Мариуполе». После этого суд заочно арестовал журналиста, а МВД объявило в розыск. В начале июня стало известно, что Невзоров получил украинское гражданство.