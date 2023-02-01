СМИ: у экс-главы МВД Украины Авакова провели обыски по делу о крушении вертолета
Обыск по делу о крушении вертолета в Броварах прошел у бывшего главы МВД Украины Арсена Авакова, при котором был закуплен упавший вертолет, сообщило украинское издание «Страна» со ссылкой на источник в правоохранительных органах.
«Закончили обыск по аварии вертолета. Смотрели контракты Airbus шестилетней давности. Естественно, ничего. Контракты же утверждались правительством и парламентом. Корректно вели, хоть и бессмысленно тупо. Формально отработали версию», – рассказал Аваков изданию.
Вертолет упал 18 января в 09:20 мск (08:20 по местному времени) рядом с детским садом и жилым домом в городе Бровары Киевской области.
В результате произошедшего погибли 14 человек, в том числе 1 ребенок, пострадали 25 человек. Изначально сообщалось о большем числе погибших. Среди жертв авиакатастрофы числятся глава МВД Украины Денис Монастырский, первый замминистра Евгений Енин и госсекретарь МВД Юрий Лубкович. Врио министра внутренних дел Украины назначили главу нацполиции Игоря Клименко.
После произошедшего в Броварах объявили трехдневный траур.