«Страна» узнала причины крушения вертолета с главой МВД Украины

По информации издания, вертолет летел в условиях ограниченной видимости из-за тумана. Несмотря на это, пилот летел очень низко и поздно заметил высотный дом. «Был туман, и не было света, соответственно, были отключены красные фонари на высотных домах. В критический момент, уже очень близко, пилот увидел дом, но у него уже не было вариантов предотвратить катастрофу. Он резко взял крен, и вертолет упал на ближайший детсад», – сказал источник.