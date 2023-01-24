«Страна» узнала причины крушения вертолета с главой МВД Украины
Причиной падения вертолета в Броварах в Киевской области, в результате которого погиб глава МВД Украины Денис Монастырский, стала ошибка пилота. Об этом сообщило украинское издание «Страна» со ссылкой на источник в МВД.
По информации издания, вертолет летел в условиях ограниченной видимости из-за тумана. Несмотря на это, пилот летел очень низко и поздно заметил высотный дом. «Был туман, и не было света, соответственно, были отключены красные фонари на высотных домах. В критический момент, уже очень близко, пилот увидел дом, но у него уже не было вариантов предотвратить катастрофу. Он резко взял крен, и вертолет упал на ближайший детсад», – сказал источник.
Вертолет упал 18 января в 09:20 мск (08:20 по местному времени) рядом с детским садом и жилым домом в городе Бровары Киевской области. На видео, которые опубликовали местные Telegram-каналы, видно, что в результате падения вертолета возник сильный пожар.
В результате произошедшего погибли 14 человек, в том числе 1 ребенок, пострадали 25 человек. Изначально сообщалось о большем числе погибших. Среди жертв авиакатастрофы числятся глава МВД Украины Денис Монастырский, первый замминистра Евгений Енин и госсекретарь МВД Юрий Лубкович. Врио министра внутренних дел Украины назначили главу нацполиции Игоря Клименко.
После произошедшего в Броварах объявили трехдневный траур. Помимо ошибки пилотирования прокуратура также рассматривала техническую неисправность вертолета и преднамеренные действия по уничтожению транспортного средства.