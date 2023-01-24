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«Страна» узнала причины крушения вертолета с главой МВД Украины

Ведомости

Причиной падения вертолета в Броварах в Киевской области, в результате которого погиб глава МВД Украины Денис Монастырский, стала ошибка пилота. Об этом сообщило украинское издание «Страна» со ссылкой на источник в МВД. 

По информации издания, вертолет летел в условиях ограниченной видимости из-за тумана. Несмотря на это, пилот летел очень низко и поздно заметил высотный дом. «Был туман, и не было света, соответственно, были отключены красные фонари на высотных домах. В критический момент, уже очень близко, пилот увидел дом, но у него уже не было вариантов предотвратить катастрофу. Он резко взял крен, и вертолет упал на ближайший детсад», – сказал источник.

Вертолет упал 18 января в 09:20 мск (08:20 по местному времени) рядом с детским садом и жилым домом в городе Бровары Киевской области. На видео, которые опубликовали местные Telegram-каналы, видно, что в результате падения вертолета возник сильный пожар.

В результате произошедшего погибли 14 человек, в том числе 1 ребенок, пострадали 25 человек. Изначально сообщалось о большем числе погибших. Среди жертв авиакатастрофы числятся глава МВД Украины Денис Монастырский, первый замминистра Евгений Енин и госсекретарь МВД Юрий Лубкович. Врио министра внутренних дел Украины назначили главу нацполиции Игоря Клименко. 

После произошедшего в Броварах объявили трехдневный траур. Помимо ошибки пилотирования прокуратура также рассматривала техническую неисправность вертолета и преднамеренные действия по уничтожению транспортного средства.

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Любое использование материалов допускается только при соблюдении правил перепечатки и при наличии гиперссылки на vedomosti.ru

Новости, аналитика, прогнозы и другие материалы, представленные на данном сайте, не являются офертой или рекомендацией к покупке или продаже каких-либо активов.

Все права защищены © АО Бизнес Ньюс Медиа, 1999—2023

Решение Федеральной службы по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) от 27 ноября 2020 г. ЭЛ № ФС 77-79546

Учредитель: АО «Бизнес Ньюс Медиа»

И.о. главного редактора: Казьмина Ирина Сергеевна

Рекламно-информационное приложение к газете «Ведомости». Зарегистрировано Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) за номером ПИ № ФС 77 – 77720 от 17 января 2020 г.

Сайт использует IP адреса, cookie и данные геолокации Пользователей сайта, условия использования содержатся в Политике по защите персональных данных