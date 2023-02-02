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В «Здравсити» опровергли утечку данных клиентов

Ведомости

Сообщения о взломе онлайн-сервиса по заказу лекарств «Здравсити» и утечке данных являются фейком. Об этом сообщил руководитель маркетплейса Даурен Абеуов, передает ТАСС.

«Информация о взломе онлайн-сервиса "Здравсити" не соответствует действительности», — сказал он. 

Сейчас в «Здравсити» проводится проверка, ее первые результаты говорят, что информация о якобы сливе данных является провокацией. Абеуов добавил, что появившаяся база в сети неакутальна. 

Ранее сегодня Telegram-канал «Утечки баз данных» сообщил о взломе онланй-аптеки «Здравсити». Авторы канала утверждали, что база данных из 10,3 млн строк якобы продается на известном англоязычном форуме любителей утечек. Уточнялось, что в ней доступны имена и фамилии клиентов «Здравсити», дата рождения, а также 8,9 млн номеров телефонов и 3,3 млн адресов электронной почты. Канал утверждает, что данные актуальны на 25 января 2023 г.

На прошлой неделе, 28 января, в сети появилась информация об утечке данных клиентов «Газпромбанк инвестиций». В кредитной организации сообщения опровергли, подчеркнув, что «все базы данных клиентов полностью изолированы от внешней сети». На следующий день в Роскомнадзоре сообщили, что проверят информацию об инциденте.

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Любое использование материалов допускается только при соблюдении правил перепечатки и при наличии гиперссылки на vedomosti.ru

Новости, аналитика, прогнозы и другие материалы, представленные на данном сайте, не являются офертой или рекомендацией к покупке или продаже каких-либо активов.

Все права защищены © АО Бизнес Ньюс Медиа, 1999—2023

Решение Федеральной службы по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) от 27 ноября 2020 г. ЭЛ № ФС 77-79546

Учредитель: АО «Бизнес Ньюс Медиа»

И.о. главного редактора: Казьмина Ирина Сергеевна

Рекламно-информационное приложение к газете «Ведомости». Зарегистрировано Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) за номером ПИ № ФС 77 – 77720 от 17 января 2020 г.

Сайт использует IP адреса, cookie и данные геолокации Пользователей сайта, условия использования содержатся в Политике по защите персональных данных