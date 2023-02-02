В «Здравсити» опровергли утечку данных клиентов

Ранее сегодня Telegram-канал «Утечки баз данных» сообщил о взломе онланй-аптеки «Здравсити». Авторы канала утверждали, что база данных из 10,3 млн строк якобы продается на известном англоязычном форуме любителей утечек. Уточнялось, что в ней доступны имена и фамилии клиентов «Здравсити», дата рождения, а также 8,9 млн номеров телефонов и 3,3 млн адресов электронной почты. Канал утверждает, что данные актуальны на 25 января 2023 г.