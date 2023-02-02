В «Здравсити» опровергли утечку данных клиентов
Сообщения о взломе онлайн-сервиса по заказу лекарств «Здравсити» и утечке данных являются фейком. Об этом сообщил руководитель маркетплейса Даурен Абеуов, передает ТАСС.
«Информация о взломе онлайн-сервиса "Здравсити" не соответствует действительности», — сказал он.
Сейчас в «Здравсити» проводится проверка, ее первые результаты говорят, что информация о якобы сливе данных является провокацией. Абеуов добавил, что появившаяся база в сети неакутальна.
Ранее сегодня Telegram-канал «Утечки баз данных» сообщил о взломе онланй-аптеки «Здравсити». Авторы канала утверждали, что база данных из 10,3 млн строк якобы продается на известном англоязычном форуме любителей утечек. Уточнялось, что в ней доступны имена и фамилии клиентов «Здравсити», дата рождения, а также 8,9 млн номеров телефонов и 3,3 млн адресов электронной почты. Канал утверждает, что данные актуальны на 25 января 2023 г.
На прошлой неделе, 28 января, в сети появилась информация об утечке данных клиентов «Газпромбанк инвестиций». В кредитной организации сообщения опровергли, подчеркнув, что «все базы данных клиентов полностью изолированы от внешней сети». На следующий день в Роскомнадзоре сообщили, что проверят информацию об инциденте.