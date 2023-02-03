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Общество

В СПЧ предложили разрешить менять паспорт при утечке персональных данных

Ведомости

Совет при президенте РФ по развитию гражданского общества и правам человека (СПЧ) обратился в правительство с предложением включить утечку персональных данных в перечень оснований для замены паспорта. Об этом заявил член СПЧ, председатель Национального антикоррупционного комитета Кирилл Кабанов.

«Мы предложили, что перечень тех оснований, по которым меняется паспорт, надо менять. Менять именно с учетом той цифровой действительности, которая существует сейчас», – рассказал он.

В СПЧ считают, пояснил Кабанов, что утечка персональных данных мало отличается от реальной утраты паспорта. В своем Telegram-канале он отметил, что предоставление гражданам права заменить свой паспорт в таких ситуациях позволит снизить риски мошеннических действий.

В декабре глава Минцифры Максут Шадаев заявил, что ведомство разработало законопроект об оборотных штрафах для компаний за утечку персональных данных пользователей, они могут составить до 3% от оборота организации. Министр также назвал ситуацию с утечкой персональных данных «серьезной» и «сложной». 

13 января президент РФ Владимир Путин поручил правительству до 1 июля рассмотреть вопрос о введении оборотных штрафов для допустивших утечку персональных данных компаний.

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Любое использование материалов допускается только при соблюдении правил перепечатки и при наличии гиперссылки на vedomosti.ru

Новости, аналитика, прогнозы и другие материалы, представленные на данном сайте, не являются офертой или рекомендацией к покупке или продаже каких-либо активов.

Все права защищены © АО Бизнес Ньюс Медиа, 1999—2023

Решение Федеральной службы по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) от 27 ноября 2020 г. ЭЛ № ФС 77-79546

Учредитель: АО «Бизнес Ньюс Медиа»

И.о. главного редактора: Казьмина Ирина Сергеевна

Рекламно-информационное приложение к газете «Ведомости». Зарегистрировано Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) за номером ПИ № ФС 77 – 77720 от 17 января 2020 г.

Сайт использует IP адреса, cookie и данные геолокации Пользователей сайта, условия использования содержатся в Политике по защите персональных данных