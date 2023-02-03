В СПЧ предложили разрешить менять паспорт при утечке персональных данных
Совет при президенте РФ по развитию гражданского общества и правам человека (СПЧ) обратился в правительство с предложением включить утечку персональных данных в перечень оснований для замены паспорта. Об этом заявил член СПЧ, председатель Национального антикоррупционного комитета Кирилл Кабанов.
«Мы предложили, что перечень тех оснований, по которым меняется паспорт, надо менять. Менять именно с учетом той цифровой действительности, которая существует сейчас», – рассказал он.
В СПЧ считают, пояснил Кабанов, что утечка персональных данных мало отличается от реальной утраты паспорта. В своем Telegram-канале он отметил, что предоставление гражданам права заменить свой паспорт в таких ситуациях позволит снизить риски мошеннических действий.
В декабре глава Минцифры Максут Шадаев заявил, что ведомство разработало законопроект об оборотных штрафах для компаний за утечку персональных данных пользователей, они могут составить до 3% от оборота организации. Министр также назвал ситуацию с утечкой персональных данных «серьезной» и «сложной».
13 января президент РФ Владимир Путин поручил правительству до 1 июля рассмотреть вопрос о введении оборотных штрафов для допустивших утечку персональных данных компаний.