Минпросвещения подготовило новый порядок проведения ЕГЭ
Минпросвещения разработало новый порядок проведения ЕГЭ, следует из опубликованного документа на портале проектов нормативных правовых актов.
Согласно предложению ведомства, те, кто будут сдавать ЕГЭ, смогут корректировать перечень предметов, которые изначально были указаны в заявлении на сдачу экзамена, а также сроки проведения аттестации при наличии уважительной причины.
Помимо этого, изменения затрагивают и военнослужащих. Те, кто служит по призыву или по контракту и планирует поступать в военные вузы, смогут подать необходимые документы по месту службы. Вместе с тем перенесут дату итогового сочинения, которое является допуском к экзамену, с первой рабочей среды мая на вторую рабочую среду апреля.
Согласно тексту приказа, документ вступит в силу уже в новом учебном году, с 1 сентября 2023 г. Его действие продлится до сентября 2029 г.