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Минпросвещения подготовило новый порядок проведения ЕГЭ

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Минпросвещения разработало новый порядок проведения ЕГЭ, следует из опубликованного документа на портале проектов нормативных правовых актов. 

Согласно предложению ведомства, те, кто будут сдавать ЕГЭ, смогут корректировать перечень предметов, которые изначально были указаны в заявлении на сдачу экзамена, а также сроки проведения аттестации при наличии уважительной причины. 

Помимо этого, изменения затрагивают и военнослужащих. Те, кто служит по призыву или по контракту и планирует поступать в военные вузы, смогут подать необходимые документы по месту службы. Вместе с тем перенесут дату итогового сочинения, которое является допуском к экзамену, с первой рабочей среды мая на вторую рабочую среду апреля. 

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Согласно тексту приказа, документ вступит в силу уже в новом учебном году, с 1 сентября 2023 г. Его действие продлится до сентября 2029 г.

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Любое использование материалов допускается только при соблюдении правил перепечатки и при наличии гиперссылки на vedomosti.ru

Новости, аналитика, прогнозы и другие материалы, представленные на данном сайте, не являются офертой или рекомендацией к покупке или продаже каких-либо активов.

Все права защищены © АО Бизнес Ньюс Медиа, 1999—2023

Решение Федеральной службы по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) от 27 ноября 2020 г. ЭЛ № ФС 77-79546

Учредитель: АО «Бизнес Ньюс Медиа»

И.о. главного редактора: Казьмина Ирина Сергеевна

Рекламно-информационное приложение к газете «Ведомости». Зарегистрировано Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) за номером ПИ № ФС 77 – 77720 от 17 января 2020 г.

Сайт использует IP адреса, cookie и данные геолокации Пользователей сайта, условия использования содержатся в Политике по защите персональных данных