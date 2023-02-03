Минпросвещения подготовило новый порядок проведения ЕГЭ

Помимо этого, изменения затрагивают и военнослужащих. Те, кто служит по призыву или по контракту и планирует поступать в военные вузы, смогут подать необходимые документы по месту службы. Вместе с тем перенесут дату итогового сочинения, которое является допуском к экзамену, с первой рабочей среды мая на вторую рабочую среду апреля.