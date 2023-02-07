В Москве и Красноярске задержали вербовавших боевиков в Сирию исламистов

Ранее в декабре 2022 г. директор ФСБ Александр Бортников в ходе заседания Национального антитеррористического комитета (НАК) и Федерального оперативного штаба (ФОШ) сообщил, что число террористических преступлений по итогам года значительно выросло к 2021 г. В частности, было предотвращено 123 преступления террористической направленности, в том числе 64 теракта. По словам Бортникова, «это связанно как с разведывательно-подрывной деятельностью украинских спецслужб, проводимой при поддержке стран Запада во главе с США, так и с попытками создания сторонниками международных террористических организаций законспирированных ячеек и совершения преступлений террористической направленности».