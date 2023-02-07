СК возбудил уголовное дело после ранения школьницы в Химках

«В следственный отдел по г. Химки ГСУ СК России по Московской области поступила информация о госпитализации 11-летней ученицы одного из городских лицеев с колото-резаными ранениями. По факту покушения на убийство малолетней возбуждено уголовное дело (ч. 3 ст. 30, ч. 2 ст. 105 УК РФ). На место происшествия незамедлительно выехали следователи и криминалисты. Также возбуждено уголовное дело по факту халатности должностных лиц школы (ст. 293 УК РФ)», – следует из сообщения.