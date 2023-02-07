СК возбудил уголовное дело после ранения школьницы в Химках
В Химках после конфликта двух школьниц, в результате которого одна получила ранения, возбудили уголовные дела о покушении на убийство и о халатности должностных лиц, сообщила пресс-служба ГСУ СК России по Московской области.
«В следственный отдел по г. Химки ГСУ СК России по Московской области поступила информация о госпитализации 11-летней ученицы одного из городских лицеев с колото-резаными ранениями. По факту покушения на убийство малолетней возбуждено уголовное дело (ч. 3 ст. 30, ч. 2 ст. 105 УК РФ). На место происшествия незамедлительно выехали следователи и криминалисты. Также возбуждено уголовное дело по факту халатности должностных лиц школы (ст. 293 УК РФ)», – следует из сообщения.
Во вторник, 7 февраля, по предварительным данным следствия, на перемене в школьном туалете между двумя ученицами пятого класса произошел конфликт. Одна девочка нанесла колото-резанные ранения другой. Уточняется, что нож был принесен из дома. Сейчас на месте происшествия работают следователи и криминалисты.
Ранее ТАСС в правоохранительных органах сообщили, что пятиклассница получила ранения в грудь и голову. Пострадавшая была госпитализирована. «За ее жизнь борются врачи», – сказал собеседник агентства. «РИА Новости» со ссылкой на пресс-службу регионального минздрава писали, что раненная школьница находится в крайне тяжелом состоянии.