Госдума может усилить ответственность за дискредитацию участников боевых действий

«...Поправки в статью 20.33 Кодекса РФ об административных правонарушениях и статьи 207.3 и 280.3 Уголовного кодекса РФ, которыми вводятся дополнительные основания для установления ответственности за дискредитацию участников боевых действий, в том числе добровольческих организаций (формирований), оказывающих содействие Вооруженным силам РФ в выполнении поставленных перед ними задач, а также за публичное распространение заведомо ложных сведений о них», – пояснил парламентарий.