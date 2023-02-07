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Общество

Госдума может усилить ответственность за дискредитацию участников боевых действий

Ведомости

В Государственной думе подготовили поправки об ответственности за дискредитацию военнослужащих, участвующих в боевых действиях. Об этом сообщил ТАСС со ссылкой на председателя комитета по безопасности и противодействию коррупции Василия Пискарева.

Помимо установления ответственности за дискредитацию участников боевых действий закон будет включать в себя и ответственность за распространение заведомо ложной информации о них, сказал Пискарев. Он также добавил, что законопроект подготовили по поручению председателя Госдумы Вячеслава Володина.

«...Поправки в статью 20.33 Кодекса РФ об административных правонарушениях и статьи 207.3 и 280.3 Уголовного кодекса РФ, которыми вводятся дополнительные основания для установления ответственности за дискредитацию участников боевых действий, в том числе добровольческих организаций (формирований), оказывающих содействие Вооруженным силам РФ в выполнении поставленных перед ними задач, а также за публичное распространение заведомо ложных сведений о них», – пояснил парламентарий.

С похожей инициативой ранее выступил основатель ЧВК «Вагнер» Евгений Пригожин, напомнил депутат. Тогда предприниматель обратился к Володину, после чего спикер парламента поручил главам профильных комитетов в срочном порядке обсудить введение уголовного наказания за дискредитацию участников боевых действий.

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Любое использование материалов допускается только при соблюдении правил перепечатки и при наличии гиперссылки на vedomosti.ru

Новости, аналитика, прогнозы и другие материалы, представленные на данном сайте, не являются офертой или рекомендацией к покупке или продаже каких-либо активов.

Все права защищены © АО Бизнес Ньюс Медиа, 1999—2023

Решение Федеральной службы по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) от 27 ноября 2020 г. ЭЛ № ФС 77-79546

Учредитель: АО «Бизнес Ньюс Медиа»

И.о. главного редактора: Казьмина Ирина Сергеевна

Рекламно-информационное приложение к газете «Ведомости». Зарегистрировано Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) за номером ПИ № ФС 77 – 77720 от 17 января 2020 г.

Сайт использует IP адреса, cookie и данные геолокации Пользователей сайта, условия использования содержатся в Политике по защите персональных данных