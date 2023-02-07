Госдума может усилить ответственность за дискредитацию участников боевых действий
В Государственной думе подготовили поправки об ответственности за дискредитацию военнослужащих, участвующих в боевых действиях. Об этом сообщил ТАСС со ссылкой на председателя комитета по безопасности и противодействию коррупции Василия Пискарева.
Помимо установления ответственности за дискредитацию участников боевых действий закон будет включать в себя и ответственность за распространение заведомо ложной информации о них, сказал Пискарев. Он также добавил, что законопроект подготовили по поручению председателя Госдумы Вячеслава Володина.
«...Поправки в статью 20.33 Кодекса РФ об административных правонарушениях и статьи 207.3 и 280.3 Уголовного кодекса РФ, которыми вводятся дополнительные основания для установления ответственности за дискредитацию участников боевых действий, в том числе добровольческих организаций (формирований), оказывающих содействие Вооруженным силам РФ в выполнении поставленных перед ними задач, а также за публичное распространение заведомо ложных сведений о них», – пояснил парламентарий.
С похожей инициативой ранее выступил основатель ЧВК «Вагнер» Евгений Пригожин, напомнил депутат. Тогда предприниматель обратился к Володину, после чего спикер парламента поручил главам профильных комитетов в срочном порядке обсудить введение уголовного наказания за дискредитацию участников боевых действий.