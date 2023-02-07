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В Турции задержали семь человек за разжигание паники на фоне землетрясений

Ведомости

Полиция Турции сообщила о задержании семи человек за разжигание паники на фоне землетрясения. Об этом сообщил ТАСС со ссылкой на местную полицию.

«Было выявлено 135 аккаунтов в соцсетях, содержащих провокационные публикации о землетрясении, сделанные с целью посеять страх и панику среди населения. Семь человек были задержаны, один из них арестован», – говорится в сообщении.

Также в полиции заявили, что заблокировали 16 фишинговых сайтов, на которых выманивали деньги под видом помощи пострадавшим от землетрясений.

Ранее сегодня президент Турции Реджеп Тайип Эрдоган объявил 10 провинций страны, затронутых землетрясением, районом ЧС. Также он ввел в них чрезвычайное положение на три месяца – его введение расширяет полномочия властей и силовых структур для обеспечения правопорядка.

6 февраля ранним утром в юго-восточных районах Турции и на севере Сирии произошли землетрясения магнитудой до 7,8 балла. После утренних толчков были зафиксированы 42 афтершока, самый сильный из которых достиг 6,6 балла. Число погибших уже превысило 4500 человек. Ранее Эрдоган объявил семидневный общенациональный траур.

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Новости, аналитика, прогнозы и другие материалы, представленные на данном сайте, не являются офертой или рекомендацией к покупке или продаже каких-либо активов.

Все права защищены © АО Бизнес Ньюс Медиа, 1999—2023

Решение Федеральной службы по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) от 27 ноября 2020 г. ЭЛ № ФС 77-79546

Учредитель: АО «Бизнес Ньюс Медиа»

И.о. главного редактора: Казьмина Ирина Сергеевна

Рекламно-информационное приложение к газете «Ведомости». Зарегистрировано Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) за номером ПИ № ФС 77 – 77720 от 17 января 2020 г.

Сайт использует IP адреса, cookie и данные геолокации Пользователей сайта, условия использования содержатся в Политике по защите персональных данных