В Турции задержали семь человек за разжигание паники на фоне землетрясений
Полиция Турции сообщила о задержании семи человек за разжигание паники на фоне землетрясения. Об этом сообщил ТАСС со ссылкой на местную полицию.
«Было выявлено 135 аккаунтов в соцсетях, содержащих провокационные публикации о землетрясении, сделанные с целью посеять страх и панику среди населения. Семь человек были задержаны, один из них арестован», – говорится в сообщении.
Также в полиции заявили, что заблокировали 16 фишинговых сайтов, на которых выманивали деньги под видом помощи пострадавшим от землетрясений.
Ранее сегодня президент Турции Реджеп Тайип Эрдоган объявил 10 провинций страны, затронутых землетрясением, районом ЧС. Также он ввел в них чрезвычайное положение на три месяца – его введение расширяет полномочия властей и силовых структур для обеспечения правопорядка.
6 февраля ранним утром в юго-восточных районах Турции и на севере Сирии произошли землетрясения магнитудой до 7,8 балла. После утренних толчков были зафиксированы 42 афтершока, самый сильный из которых достиг 6,6 балла. Число погибших уже превысило 4500 человек. Ранее Эрдоган объявил семидневный общенациональный траур.