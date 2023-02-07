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Судебный процесс по делу главврача «Матросской Тишины» пройдет в закрытом режиме

Ведомости

Преображенский районный суд Москвы приступил к рассмотрению уголовного дела по существу в отношении бывшего главврача больницы СИЗО «Матросская Тишина» Александра Кравченко, обвиняемого в превышении должностных полномочий.

11 января на первом заседании прокурор огласил обвинительное заключение, предъявленное Кравченко.

Бывший врач инкриминируемые ему преступления отверг и не признал вину. Изначально следствие предъявило Кравченко обвинение по ст. 286 УК РФ (превышение должностных полномочий) и ст. 290 УК РФ (получение взятки). Впоследствии обвинение во взяточничестве было снято. 7 февраля в Преображенском суде должны были выступить первые свидетели по делу, но по ходатайству прокуратуры суд закрыл процесс от слушателей и представителей СМИ. Гособвинитель обосновал свое ходатайство о закрытии процесса наличием в материалах дела медицинских диагнозов, которые не подлежат публичности.

18 января 2022 г. Кравченко был задержан и спустя два дня Пресненский суд санкционировал арест медика. По первоначальной версии следствия, в период с 2020 по 2021 г. Кравченко брал взятки от заключенных за фальсификацию результатов медицинских освидетельствований, что позволяло, как заявляли в СК, освободить содержащихся в СИЗО от наказания и содержания под стражей. В настоящий момент подсудимому добавлено обвинение по ч. 3 ст. 285 УК РФ (злоупотребление должностными полномочиями, повлекшее тяжкие последствия). Обвинение считает, что Кравченко провел четверым осужденным медосвидетельствование в больнице СИЗО безосновательно, а по результатам обследований были выявлены показания, препятствующие отбыванию наказания.

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Новости, аналитика, прогнозы и другие материалы, представленные на данном сайте, не являются офертой или рекомендацией к покупке или продаже каких-либо активов.

Все права защищены © АО Бизнес Ньюс Медиа, 1999—2023

Решение Федеральной службы по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) от 27 ноября 2020 г. ЭЛ № ФС 77-79546

Учредитель: АО «Бизнес Ньюс Медиа»

И.о. главного редактора: Казьмина Ирина Сергеевна

Рекламно-информационное приложение к газете «Ведомости». Зарегистрировано Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) за номером ПИ № ФС 77 – 77720 от 17 января 2020 г.

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