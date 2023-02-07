Судебный процесс по делу главврача «Матросской Тишины» пройдет в закрытом режиме

18 января 2022 г. Кравченко был задержан и спустя два дня Пресненский суд санкционировал арест медика. По первоначальной версии следствия, в период с 2020 по 2021 г. Кравченко брал взятки от заключенных за фальсификацию результатов медицинских освидетельствований, что позволяло, как заявляли в СК, освободить содержащихся в СИЗО от наказания и содержания под стражей. В настоящий момент подсудимому добавлено обвинение по ч. 3 ст. 285 УК РФ (злоупотребление должностными полномочиями, повлекшее тяжкие последствия). Обвинение считает, что Кравченко провел четверым осужденным медосвидетельствование в больнице СИЗО безосновательно, а по результатам обследований были выявлены показания, препятствующие отбыванию наказания.