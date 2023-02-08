Мишустин анонсировал новые меры поддержки для участников СВО
Добровольцы, которые получили инвалидность во время участия в спецоперации на Украине, смогут получать две пенсии. Об этом заявил премьер-министр Михаил Мишустин на заседании координационного совета по обеспечению потребностей Вооруженных сил России, других войск, воинских формирований и органов.
«Правительством скорректированы правила для добровольцев, которым была оформлена инвалидность из-за ранения, травмы или заболевания, что позволит им одновременно получать две пенсии, одна из которых – по инвалидности, а также различные компенсации, предусмотренные российским законодательством», – сказал Мишустин, передает пресс-служба кабмина.
Премьер-министр подчеркнул, что одним из важных направлений работы является повышение социальной защищенности тех, кто принимает участие в СВО.
На заседании Мишустин сообщил, что кабмин одобрил инициативу Госдумы о поддержке вдов ветеранов боевых действий. «У них должно быть право на ежемесячное денежное пособие», – заявил премьер-министр. По его словам, законопроект уже принят в первом чтении. Помимо этого готовятся другие решения. О них правительство сообщит позже, сказал Мишустин.
21 ноября 2022 г. президент России Владимир Путин подписал указ о статусе ветерана боевых действий для добровольцев, которые принимают участие в специальной военной операции. Согласно тексту закона, статусом ветерана боевых действий наделяются лица, которые поступили в добровольческие формирования, которые были созданы по решению органов государственной власти России, и содействуют выполнению задач на территории Украины, Донецкой и Луганской народных республик начиная с 24 февраля 2022 г., а также на территориях Запорожской и Херсонской областей — с 30 сентября 2022 г.
Помимо этого инвалидами боевых действий также будут признаны лица, которые получили ранения или заболевания в ходе участия в специальной военной операции на территории Украины, в ДНР и ЛНР с 24 февраля и в Запорожской и Херсонской областях с 30 сентября.