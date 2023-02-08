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Мишустин анонсировал новые меры поддержки для участников СВО

Ведомости

Добровольцы, которые получили инвалидность во время участия в спецоперации на Украине, смогут получать две пенсии. Об этом заявил премьер-министр Михаил Мишустин на заседании координационного совета по обеспечению потребностей Вооруженных сил России, других войск, воинских формирований и органов.

«Правительством скорректированы правила для добровольцев, которым была оформлена инвалидность из-за ранения, травмы или заболевания, что позволит им одновременно получать две пенсии, одна из которых – по инвалидности, а также различные компенсации, предусмотренные российским законодательством», – сказал Мишустин, передает пресс-служба кабмина.

Премьер-министр подчеркнул, что одним из важных направлений работы является повышение социальной защищенности тех, кто принимает участие в СВО.

На заседании Мишустин сообщил, что кабмин одобрил инициативу Госдумы о поддержке вдов ветеранов боевых действий. «У них должно быть право на ежемесячное денежное пособие», – заявил премьер-министр. По его словам, законопроект уже принят в первом чтении. Помимо этого готовятся другие решения. О них правительство сообщит позже, сказал Мишустин.

21 ноября 2022 г. президент России Владимир Путин подписал указ о статусе ветерана боевых действий для добровольцев, которые принимают участие в специальной военной операции. Согласно тексту закона, статусом ветерана боевых действий наделяются лица, которые поступили в добровольческие формирования, которые были созданы по решению органов государственной власти России, и содействуют выполнению задач на территории Украины, Донецкой и Луганской народных республик начиная с 24 февраля 2022 г., а также на территориях Запорожской и Херсонской областей — с 30 сентября 2022 г.

Помимо этого инвалидами боевых действий также будут признаны лица, которые получили ранения или заболевания в ходе участия в специальной военной операции на территории Украины, в ДНР и ЛНР с 24 февраля и в Запорожской и Херсонской областях с 30 сентября.

Ранее по теме: Путин подписал закон о статусе ветерана боевых действий для добровольцев

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Новости, аналитика, прогнозы и другие материалы, представленные на данном сайте, не являются офертой или рекомендацией к покупке или продаже каких-либо активов.

Все права защищены © АО Бизнес Ньюс Медиа, 1999—2023

Решение Федеральной службы по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) от 27 ноября 2020 г. ЭЛ № ФС 77-79546

Учредитель: АО «Бизнес Ньюс Медиа»

И.о. главного редактора: Казьмина Ирина Сергеевна

Рекламно-информационное приложение к газете «Ведомости». Зарегистрировано Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) за номером ПИ № ФС 77 – 77720 от 17 января 2020 г.

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