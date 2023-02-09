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Общество

Число жертв землетрясения в Турции превысило 17 000 человек

Ведомости

Число погибших при землетрясениях в Турции составило 17 134 человека, передает управление по ликвидации стихийных бедствий (AFAD).

«В провинциях Кахраманмараш, Газиантеп, Шанлыурфа, Диярбакыр, Адана, Адыяман, Османие, Хатай, Килис, Малатья и Элязыг погибли в общей сложности 17 134 гражданина. 70 347 наших граждан получили ранения», – говорится в сообщении. Около 30 000 граждан было эвакуировано между провинциями страны.

Как писали ранее «Ведомости», экономические издержки нынешнего землетрясения Турции, по оценкам Геологической службы США, могут составить около 2% ВВП (по официальным данным, за 2021 г. он составил $819,04 млрд, показатели 2022 г. не объявлялись). Больше всего пострадала провинция Газиантеп, которую называют экономическим центром юга Турции.

Сильнейшее землетрясение магнитудой 7,8 балла на юго-востоке Турции и севере Сирии с эпицентром недалеко от города Газиантепа произошло рано утром 6 февраля. Вторым по силе стал последовавший позже толчок магнитудой 7,6 балла в районе провинции Кахраманмараш. Как заявила на пресс-конференции в Женеве представитель ВОЗ Адельхайд Маршанг, в двух странах последствия землетрясения могли затронуть 23 млн человек.

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Любое использование материалов допускается только при соблюдении правил перепечатки и при наличии гиперссылки на vedomosti.ru

Новости, аналитика, прогнозы и другие материалы, представленные на данном сайте, не являются офертой или рекомендацией к покупке или продаже каких-либо активов.

Все права защищены © АО Бизнес Ньюс Медиа, 1999—2023

Решение Федеральной службы по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) от 27 ноября 2020 г. ЭЛ № ФС 77-79546

Учредитель: АО «Бизнес Ньюс Медиа»

И.о. главного редактора: Казьмина Ирина Сергеевна

Рекламно-информационное приложение к газете «Ведомости». Зарегистрировано Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) за номером ПИ № ФС 77 – 77720 от 17 января 2020 г.

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