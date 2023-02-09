Число жертв землетрясения в Турции превысило 17 000 человек
Число погибших при землетрясениях в Турции составило 17 134 человека, передает управление по ликвидации стихийных бедствий (AFAD).
«В провинциях Кахраманмараш, Газиантеп, Шанлыурфа, Диярбакыр, Адана, Адыяман, Османие, Хатай, Килис, Малатья и Элязыг погибли в общей сложности 17 134 гражданина. 70 347 наших граждан получили ранения», – говорится в сообщении. Около 30 000 граждан было эвакуировано между провинциями страны.
Как писали ранее «Ведомости», экономические издержки нынешнего землетрясения Турции, по оценкам Геологической службы США, могут составить около 2% ВВП (по официальным данным, за 2021 г. он составил $819,04 млрд, показатели 2022 г. не объявлялись). Больше всего пострадала провинция Газиантеп, которую называют экономическим центром юга Турции.
Сильнейшее землетрясение магнитудой 7,8 балла на юго-востоке Турции и севере Сирии с эпицентром недалеко от города Газиантепа произошло рано утром 6 февраля. Вторым по силе стал последовавший позже толчок магнитудой 7,6 балла в районе провинции Кахраманмараш. Как заявила на пресс-конференции в Женеве представитель ВОЗ Адельхайд Маршанг, в двух странах последствия землетрясения могли затронуть 23 млн человек.