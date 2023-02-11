В ДНР, ЛНР, Запорожской и Херсонской областях сформированы военные комендатуры
На территориях Донецкой и Луганской народных республик (ДНР и ЛНР), Запорожской и Херсонской областей сформированы военные комендатуры, сообщило РИА «Новости» со ссылкой на начальника регионального управления военной полиции по Южному военному округу (ЮВО) Евгения Москвина.
Как следует из данных Минобороны, регионы вошли в зону ответственности ЮВО. «В каждом регионе уже сформирована комендатура, такая, как здесь (в Краснодаре – ред.), налаживаем там мирную жизнь… Люди подобраны, приехали, помещение выделили. Обустраиваем быт, приступаем к работе», – сказал Москвин.
По его словам, перед комендатурами будут стоять задачи по сохранению правопорядка, в том числе защиты населения от мародерства и оказание ему помощи, а также обеспечение движения и сопровождение колон с гуманитарной помощью.
20 октября 2022 г., согласно утвержденному Советом Федерации указу президента, в ДНР, ЛНР, Херсонской и Запорожской областях, было введено военное положение (ВП). Близкий к Минобороны источник тогда пояснил «Ведомостям», что режим ВП нужен для «более эффективного противодействия все более активной диверсионной работе украинских спецслужб как в новых, так и в старых субъектах России». Кроме того, он позволит вводить такие меры, как запрет съемок атакованных украинскими средствами поражения гражданских объектов: видео очевидцев с телефонов, поясняет он, позволяют корректировать повторные удары и т. д.
Военное положение подразумевает усиление охраны общественного порядка, введение особого режима работы объектов, обеспечивающих функционирование транспорта, коммуникаций и связи, объектов энергетики, введение особого режима работы некоторых жизненно важных объектов, запрет забастовок и возможности выбора места проживания, ограничение выезда граждан России за границу и военную цензуру.