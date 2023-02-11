В ДНР, ЛНР, Запорожской и Херсонской областях сформированы военные комендатуры

20 октября 2022 г., согласно утвержденному Советом Федерации указу президента, в ДНР, ЛНР, Херсонской и Запорожской областях, было введено военное положение (ВП). Близкий к Минобороны источник тогда пояснил «Ведомостям», что режим ВП нужен для «более эффективного противодействия все более активной диверсионной работе украинских спецслужб как в новых, так и в старых субъектах России». Кроме того, он позволит вводить такие меры, как запрет съемок атакованных украинскими средствами поражения гражданских объектов: видео очевидцев с телефонов, поясняет он, позволяют корректировать повторные удары и т. д.