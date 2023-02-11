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В ДНР, ЛНР, Запорожской и Херсонской областях сформированы военные комендатуры

Ведомости

На территориях Донецкой и Луганской народных республик (ДНР и ЛНР), Запорожской и Херсонской областей сформированы военные комендатуры, сообщило РИА «Новости» со ссылкой на начальника регионального управления военной полиции по Южному военному округу (ЮВО) Евгения Москвина.

Как следует из данных Минобороны, регионы вошли в зону ответственности ЮВО. «В каждом регионе уже сформирована комендатура, такая, как здесь (в Краснодаре – ред.), налаживаем там мирную жизнь… Люди подобраны, приехали, помещение выделили. Обустраиваем быт, приступаем к работе», – сказал Москвин.

По его словам, перед комендатурами будут стоять задачи по сохранению правопорядка, в том числе защиты населения от мародерства и оказание ему помощи, а также обеспечение движения и сопровождение колон с гуманитарной помощью.

20 октября 2022 г., согласно утвержденному Советом Федерации указу президента, в ДНР, ЛНР, Херсонской и Запорожской областях, было введено военное положение (ВП). Близкий к Минобороны источник тогда пояснил «Ведомостям», что режим ВП нужен для «более эффективного противодействия все более активной диверсионной работе украинских спецслужб как в новых, так и в старых субъектах России». Кроме того, он позволит вводить такие меры, как запрет съемок атакованных украинскими средствами поражения гражданских объектов: видео очевидцев с телефонов, поясняет он, позволяют корректировать повторные удары и т. д.  

Военное положение подразумевает усиление охраны общественного порядка, введение особого режима работы объектов, обеспечивающих функционирование транспорта, коммуникаций и связи, объектов энергетики, введение особого режима работы некоторых жизненно важных объектов, запрет забастовок и возможности выбора места проживания, ограничение выезда граждан России за границу и военную цензуру.

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Любое использование материалов допускается только при соблюдении правил перепечатки и при наличии гиперссылки на vedomosti.ru

Новости, аналитика, прогнозы и другие материалы, представленные на данном сайте, не являются офертой или рекомендацией к покупке или продаже каких-либо активов.

Все права защищены © АО Бизнес Ньюс Медиа, 1999—2023

Решение Федеральной службы по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) от 27 ноября 2020 г. ЭЛ № ФС 77-79546

Учредитель: АО «Бизнес Ньюс Медиа»

И.о. главного редактора: Казьмина Ирина Сергеевна

Рекламно-информационное приложение к газете «Ведомости». Зарегистрировано Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) за номером ПИ № ФС 77 – 77720 от 17 января 2020 г.

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