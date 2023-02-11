Скончался последний коммунистический глава правительства ГДР Ханс Модров

Ханс Модров родился 27 января 1928 г. в Пруссии, после окончания школы отучился на машиниста. В 17 лет был отправлен на фронт, где попал в плен, и пробыл в СССР до 1949 г. После стал членом Социалистической единой партии Германии (СЕПГ) и начал строить политическую карьеру, в том числе проходил обучение в Центральной комсомольской школе в Москве. Занимал различные посты в Союзе свободной немецкой молодежи (ССНМ), в период с 1973 по 1989 гг. был первым секретарем Дрезденского окружного комитета СЕПГ. С 13 ноября 1989 г. по 12 апреля 1990 г. Модров был председателем Совета министров ГДР. В дальнейшем избирался депутатом бундестага и Европарламента.