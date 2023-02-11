Скончался последний коммунистический глава правительства ГДР Ханс Модров
В возрасте 95 лет скончался последний коммунистический глава правительства ГДР Ханс Модров, говорится в сообщении на сайте социалистической партии Германии Die Linke.
В партии подчеркнули, что Модров был сформирован «военным и послевоенным опытом», и оставался политически активным до самой старости.
«Ханс Модров своим творчеством формировал историю, без него мирный ход 1989 года был бы невозможен. Он также оказал решающее влияние на историю нашей партии. Его неутомимая политическая приверженность и его тесная связь с нашей партией и Восточной Германией, его приверженность борьбе с фашизмом и неофашизмом были в центре его действий. Он руководствовался международной солидарностью и приверженностью делу мира», – говорится в сообщении.
Ханс Модров родился 27 января 1928 г. в Пруссии, после окончания школы отучился на машиниста. В 17 лет был отправлен на фронт, где попал в плен, и пробыл в СССР до 1949 г. После стал членом Социалистической единой партии Германии (СЕПГ) и начал строить политическую карьеру, в том числе проходил обучение в Центральной комсомольской школе в Москве. Занимал различные посты в Союзе свободной немецкой молодежи (ССНМ), в период с 1973 по 1989 гг. был первым секретарем Дрезденского окружного комитета СЕПГ. С 13 ноября 1989 г. по 12 апреля 1990 г. Модров был председателем Совета министров ГДР. В дальнейшем избирался депутатом бундестага и Европарламента.