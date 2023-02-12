В «Москва-Сити» загорелось строящееся здание
В одной из строящихся башен «Москва-Сити» возник пожар на площади 100 кв. м, сообщил ТАСС со ссылкой на экстренные службы.
Возгорание произошло на четвертом этаже строящейся башни Moscow Towers на Пресненской набережной. В экстренных службах уточняют, что загорелись строительные материалы. По предварительным данным, пострадавших нет – на момент возгорания людей в здании не было.
10 января на северо-востоке Москвы произошел пожар на складе – в пресс-службе столичного ГУ МЧС России уточняли, что площадь возгорания в складском помещении составила 1000 кв. м, позже она увеличилась до 2000 кв. м. Здание покинули 233 человека до прибытия пожарных.
15 декабря 2022 г. глава МЧС Александр Куренков сообщил, что ведомство обратится в правительство для проведения внеплановых проверок крупных торгово-развлекательных центров и складов на соответствие требованиям пожарной безопасности. Помимо этого проверять будут и уровень подготовки сотрудников к внештатной ситуации. Такое решение было принято после нескольких крупных пожаров, которые произошли с начала декабря, – в частности, 9 декабря крупный пожар произошел в магазине OBI в торговом центре «Мега Химки», в результате него погиб один человек.