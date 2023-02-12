В «Москва-Сити» загорелось строящееся здание

15 декабря 2022 г. глава МЧС Александр Куренков сообщил, что ведомство обратится в правительство для проведения внеплановых проверок крупных торгово-развлекательных центров и складов на соответствие требованиям пожарной безопасности. Помимо этого проверять будут и уровень подготовки сотрудников к внештатной ситуации. Такое решение было принято после нескольких крупных пожаров, которые произошли с начала декабря, – в частности, 9 декабря крупный пожар произошел в магазине OBI в торговом центре «Мега Химки», в результате него погиб один человек.