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В «Москва-Сити» загорелось строящееся здание

Ведомости

В одной из строящихся башен «Москва-Сити» возник пожар на площади 100 кв. м, сообщил ТАСС со ссылкой на экстренные службы.

Возгорание произошло на четвертом этаже строящейся башни Moscow Towers на Пресненской набережной. В экстренных службах уточняют, что загорелись строительные материалы. По предварительным данным, пострадавших нет – на момент возгорания людей в здании не было.

АГН «Москва» сообщало, что пожару присвоен второй класс сложности. Ранее «РИА Новости» сообщило, что площадь возгорания составляет 50 кв. м.

10 января на северо-востоке Москвы произошел пожар на складе – в пресс-службе столичного ГУ МЧС России уточняли, что площадь возгорания в складском помещении составила 1000 кв. м, позже она увеличилась до 2000 кв. м. Здание покинули 233 человека до прибытия пожарных.

15 декабря 2022 г. глава МЧС Александр Куренков сообщил, что ведомство обратится в правительство для проведения внеплановых проверок крупных торгово-развлекательных центров и складов на соответствие требованиям пожарной безопасности. Помимо этого проверять будут и уровень подготовки сотрудников к внештатной ситуации. Такое решение было принято после нескольких крупных пожаров, которые произошли с начала декабря, – в частности, 9 декабря крупный пожар произошел в магазине OBI в торговом центре «Мега Химки», в результате него погиб один человек.

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Любое использование материалов допускается только при соблюдении правил перепечатки и при наличии гиперссылки на vedomosti.ru

Новости, аналитика, прогнозы и другие материалы, представленные на данном сайте, не являются офертой или рекомендацией к покупке или продаже каких-либо активов.

Все права защищены © АО Бизнес Ньюс Медиа, 1999—2023

Решение Федеральной службы по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) от 27 ноября 2020 г. ЭЛ № ФС 77-79546

Учредитель: АО «Бизнес Ньюс Медиа»

И.о. главного редактора: Казьмина Ирина Сергеевна

Рекламно-информационное приложение к газете «Ведомости». Зарегистрировано Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) за номером ПИ № ФС 77 – 77720 от 17 января 2020 г.

Сайт использует IP адреса, cookie и данные геолокации Пользователей сайта, условия использования содержатся в Политике по защите персональных данных