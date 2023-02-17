Путин утвердил поправки о максимальной поддержке вдов погибших в СВО военных

Из нее предлагается исключить требование «одинокого проживания» или с ребенком, не достигшим 23 лет и обучающимся по очной форме. Законопроект был внесен на рассмотрение в Госдуму спикером Вячеславом Володиным и всеми лидерами думских фракций 29 декабря 2022 г. Нижняя палата одобрила документ 9 февраля, Совет Федерации — 15 февраля. Поправки вступили в силу сегодня, 17 февраля.