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Путин утвердил поправки о максимальной поддержке вдов погибших в СВО военных

Ведомости

Президент России Владимир Путин подписал закон, согласно которому супруги погибших во время спецоперации на Украине военных будут получать максимальную социальную поддержку вне зависимости от того, с кем они проживают. Документ опубликован на официальном интернет-портале правовой информации. Поправки вносятся в ст. 21 Федерального закона «О ветеранах».

Из нее предлагается исключить требование «одинокого проживания» или с ребенком, не достигшим 23 лет и обучающимся по очной форме. Законопроект был внесен на рассмотрение в Госдуму спикером Вячеславом Володиным и всеми лидерами думских фракций 29 декабря 2022 г. Нижняя палата одобрила документ 9 февраля, Совет Федерации — 15 февраля. Поправки вступили в силу сегодня, 17 февраля.

В пояснительной записке к документу отмечалось, что действующее законодательство предполагает разные меры поддержки для вдов, проживающих одиноко или только с детьми, и вдов, проживающих, например, с родителями. Принятие поправок позволит повысить уровень социальной защищенности супруги погибшего ветерана боевых действий, не вступившей в повторный брак, отметили авторы поправок. Таким образом, вдовы смогут рассчитывать на социальную поддержку до момента вступления в новый брак.

Ранее по теме: В Госдуму внесли поправки о максимальной соцподдержке вдов погибших в СВО военных

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Любое использование материалов допускается только при соблюдении правил перепечатки и при наличии гиперссылки на vedomosti.ru

Новости, аналитика, прогнозы и другие материалы, представленные на данном сайте, не являются офертой или рекомендацией к покупке или продаже каких-либо активов.

Все права защищены © АО Бизнес Ньюс Медиа, 1999—2023

Решение Федеральной службы по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) от 27 ноября 2020 г. ЭЛ № ФС 77-79546

Учредитель: АО «Бизнес Ньюс Медиа»

И.о. главного редактора: Казьмина Ирина Сергеевна

Рекламно-информационное приложение к газете «Ведомости». Зарегистрировано Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) за номером ПИ № ФС 77 – 77720 от 17 января 2020 г.

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