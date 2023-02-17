Путин утвердил поправки о максимальной поддержке вдов погибших в СВО военных
Президент России Владимир Путин подписал закон, согласно которому супруги погибших во время спецоперации на Украине военных будут получать максимальную социальную поддержку вне зависимости от того, с кем они проживают. Документ опубликован на официальном интернет-портале правовой информации. Поправки вносятся в ст. 21 Федерального закона «О ветеранах».
Из нее предлагается исключить требование «одинокого проживания» или с ребенком, не достигшим 23 лет и обучающимся по очной форме. Законопроект был внесен на рассмотрение в Госдуму спикером Вячеславом Володиным и всеми лидерами думских фракций 29 декабря 2022 г. Нижняя палата одобрила документ 9 февраля, Совет Федерации — 15 февраля. Поправки вступили в силу сегодня, 17 февраля.
В пояснительной записке к документу отмечалось, что действующее законодательство предполагает разные меры поддержки для вдов, проживающих одиноко или только с детьми, и вдов, проживающих, например, с родителями. Принятие поправок позволит повысить уровень социальной защищенности супруги погибшего ветерана боевых действий, не вступившей в повторный брак, отметили авторы поправок. Таким образом, вдовы смогут рассчитывать на социальную поддержку до момента вступления в новый брак.