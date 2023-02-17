Рижский вокзал закроют на полгода
«Принято решение о закрытии Рижского вокзала на полгода для строительства МЦД. С 1 марта», – сказал он.
Приостановка работы вокзала уже отражена и в расписании движения электричек. Экспресс-поезд «Ласточка» до станции Муравьево будет ходить с/до Курского вокзала, остальные маршруты уже переделаны. При этом поезда Дедовск – Москва с отправлением в 07:36 и Москва Рижская – Волоколамск с отправлением в 09:05 отменены.
МЦД призваны соединить разрозненные радиальные направления Московской железной дороги с ближайшими городами Подмосковья. Движение по первым двум диаметрам, МЦД-1 и МЦД-2, открылось в ноябре 2019 г. Первый через центральную часть столицы соединяет Одинцово и Лобню, второй — Нахабино и Подольск. Проект МЦД-5, который свяжет Домодедово и Пушкино, пока находится в разработке.
Ранее мэр Москвы Сергей Собянин сообщил, что в этом году будут завершены работы по созданию двух диаметров наземного метро – МЦД-3 и МЦД-4, в эксплуатацию будут введены юго-восточная хорда и южная рокада.