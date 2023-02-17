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Рижский вокзал закроют на полгода

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Рижский вокзал в Москве закроют на шесть месяцев с 1 марта для строительства Московских центральных диаметров (МЦД), сообщает ТАСС со ссылкой на источник в РЖД.

«Принято решение о закрытии Рижского вокзала на полгода для строительства МЦД. С 1 марта», – сказал он.

Приостановка работы вокзала уже отражена и в расписании движения электричек. Экспресс-поезд «Ласточка» до станции Муравьево будет ходить с/до Курского вокзала, остальные маршруты уже переделаны. При этом поезда Дедовск – Москва с отправлением в 07:36 и Москва Рижская – Волоколамск с отправлением в 09:05 отменены.

МЦД призваны соединить разрозненные радиальные направления Московской железной дороги с ближайшими городами Подмосковья. Движение по первым двум диаметрам, МЦД-1 и МЦД-2, открылось в ноябре 2019 г. Первый через центральную часть столицы соединяет Одинцово и Лобню, второй — Нахабино и Подольск. Проект МЦД-5, который свяжет Домодедово и Пушкино, пока находится в разработке.

Ранее мэр Москвы Сергей Собянин сообщил, что в этом году будут завершены работы по созданию двух диаметров наземного метро – МЦД-3 и МЦД-4, в эксплуатацию будут введены юго-восточная хорда и южная рокада.

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Любое использование материалов допускается только при соблюдении правил перепечатки и при наличии гиперссылки на vedomosti.ru

Новости, аналитика, прогнозы и другие материалы, представленные на данном сайте, не являются офертой или рекомендацией к покупке или продаже каких-либо активов.

Все права защищены © АО Бизнес Ньюс Медиа, 1999—2023

Решение Федеральной службы по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) от 27 ноября 2020 г. ЭЛ № ФС 77-79546

Учредитель: АО «Бизнес Ньюс Медиа»

И.о. главного редактора: Казьмина Ирина Сергеевна

Рекламно-информационное приложение к газете «Ведомости». Зарегистрировано Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) за номером ПИ № ФС 77 – 77720 от 17 января 2020 г.

Сайт использует IP адреса, cookie и данные геолокации Пользователей сайта, условия использования содержатся в Политике по защите персональных данных