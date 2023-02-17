Рижский вокзал закроют на полгода

МЦД призваны соединить разрозненные радиальные направления Московской железной дороги с ближайшими городами Подмосковья. Движение по первым двум диаметрам, МЦД-1 и МЦД-2, открылось в ноябре 2019 г. Первый через центральную часть столицы соединяет Одинцово и Лобню, второй — Нахабино и Подольск. Проект МЦД-5, который свяжет Домодедово и Пушкино, пока находится в разработке.