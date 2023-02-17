Путин подписал закон о резервировании времени для пересечения границы на грузовиках

Согласно закону, грузовые автомобили должны будут резервировать дату и время для пересечения границы. Бронирование будет бесплатным, в резервировании даты и времени может быть отказано только в случае предоставления неполного пакета документов. В Госдуме ранее подчеркивали, что требование относится только к грузовикам, которые осуществляют международные перевозки.