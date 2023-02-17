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Путин подписал закон о резервировании времени для пересечения границы на грузовиках

Ведомости

Президент РФ Владимир Путин подписал закон, регулирующий пересечение границы грузовиками. Документ размещен на портале правовой информации. 

Согласно закону, грузовые автомобили должны будут резервировать дату и время для пересечения границы. Бронирование будет бесплатным, в резервировании даты и времени может быть отказано только в случае предоставления неполного пакета документов. В Госдуме ранее подчеркивали, что требование относится только к грузовикам, которые осуществляют международные перевозки.

Закон также предусматривает указания для обустройства участков дорог возле пунктов пропуска, в том числе площадок для стоянки, освещения, урн и бесплатного туалета. 

Закон вступит в силу 1 сентября 2023 г. Однако правила, касающиеся информационной системы электронных перевозочных документов и возможности зарезервировать дату через «Госуслуги», вступят в силу с 1 марта 2024 г., следует из документа.

Инициатива принадлежит председателю комитета Госдумы по транспорту Евгению Москвичеву. Ранее он отмечал, что такая мера позволит избежать многодневных очередей у пунктов пропуска. 

Законопроект был внесен в Госдуму 18 августа 2022 г. Нижняя палата приняла его в третьем чтении 9 февраля 2023 г. 15 февраля закон одобрил Совет Федерации.

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Любое использование материалов допускается только при соблюдении правил перепечатки и при наличии гиперссылки на vedomosti.ru

Новости, аналитика, прогнозы и другие материалы, представленные на данном сайте, не являются офертой или рекомендацией к покупке или продаже каких-либо активов.

Все права защищены © АО Бизнес Ньюс Медиа, 1999—2023

Решение Федеральной службы по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) от 27 ноября 2020 г. ЭЛ № ФС 77-79546

Учредитель: АО «Бизнес Ньюс Медиа»

И.о. главного редактора: Казьмина Ирина Сергеевна

Рекламно-информационное приложение к газете «Ведомости». Зарегистрировано Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) за номером ПИ № ФС 77 – 77720 от 17 января 2020 г.

Сайт использует IP адреса, cookie и данные геолокации Пользователей сайта, условия использования содержатся в Политике по защите персональных данных