Путин подписал закон о резервировании времени для пересечения границы на грузовиках
Президент РФ Владимир Путин подписал закон, регулирующий пересечение границы грузовиками. Документ размещен на портале правовой информации.
Согласно закону, грузовые автомобили должны будут резервировать дату и время для пересечения границы. Бронирование будет бесплатным, в резервировании даты и времени может быть отказано только в случае предоставления неполного пакета документов. В Госдуме ранее подчеркивали, что требование относится только к грузовикам, которые осуществляют международные перевозки.
Закон также предусматривает указания для обустройства участков дорог возле пунктов пропуска, в том числе площадок для стоянки, освещения, урн и бесплатного туалета.
Закон вступит в силу 1 сентября 2023 г. Однако правила, касающиеся информационной системы электронных перевозочных документов и возможности зарезервировать дату через «Госуслуги», вступят в силу с 1 марта 2024 г., следует из документа.
Инициатива принадлежит председателю комитета Госдумы по транспорту Евгению Москвичеву. Ранее он отмечал, что такая мера позволит избежать многодневных очередей у пунктов пропуска.
Законопроект был внесен в Госдуму 18 августа 2022 г. Нижняя палата приняла его в третьем чтении 9 февраля 2023 г. 15 февраля закон одобрил Совет Федерации.