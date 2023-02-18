Daily Mail: Британия может потерять некоторые турниры после недопуска россиян на Уимблдон

В декабре Times со ссылкой на источники сообщила, что российских и белорусских теннисистов могут допустить к участию в Уимблдоне в 2023 г. По данным издания, после санкций организаторы Уимблдона готовы пересмотреть свою позицию в отношении игроков. Источники, близкие к AELTC, заявили Times, что в 2022 г. российских и белорусских теннисистов не допустили в связи с опасениями политических жестов или провокаций с их стороны. При этом в течение всего сезона представители этих стран выступали в других теннисных турнирах, и никто из них не устраивал подобных действий.