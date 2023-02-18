Daily Mail: Британия может потерять некоторые турниры после недопуска россиян на Уимблдон
В Великобритании опасаются за судьбу престижных теннисных турниров, поскольку Ассоциацию лаун-тенниса (LTA) могут отстранить от их проведения в случае недопуска граждан России и Белоруссии к участию в Уимблдоне. Об этом со ссылкой на источник сообщила газета Daily Mail.
В частности, LTA может лишиться права проводить женский и мужской теннисные турниры в Истборне и Квинсе (Queen’s Club Championships), если действовавший в 2022 г. запрет на участие российских и белорусских спортсменов перенесут на этот сезон.
«Это разрушило бы внутреннюю программу перед Уимблдоном и резко уменьшило бы популярность этого вида спорта для местной публики. Это также влияет на ежегодные турниры, проводимые в таких городах, как Ноттингем, Сурбитон и Илкли», – пишет газета.
Высокопоставленный источник в разговоре с изданием заявил, что сложившаяся ситуация является «чрезвычайно серьезной», а многие люди уже «в полной мере оценили последствия».
В 2022 г. российских и белорусских теннисистов отстранили от участия в Уимблдоне и других травяных турнирах летнего сезона, проходивших в Великобритании. В ответ Ассоциация теннисистов-профессионалов (ATP) и Женская теннисная ассоциация (WTA) приняли решение лишить Уимблдон рейтинговых очков. 7 декабря ATP наказала LTA штрафом в размере 822 000 фунтов (более $1 млн) и пригрозила исключением из ATP-тура в случае повторного запрета. Аналогичный штраф на LTA наложила WTA.
В декабре Times со ссылкой на источники сообщила, что российских и белорусских теннисистов могут допустить к участию в Уимблдоне в 2023 г. По данным издания, после санкций организаторы Уимблдона готовы пересмотреть свою позицию в отношении игроков. Источники, близкие к AELTC, заявили Times, что в 2022 г. российских и белорусских теннисистов не допустили в связи с опасениями политических жестов или провокаций с их стороны. При этом в течение всего сезона представители этих стран выступали в других теннисных турнирах, и никто из них не устраивал подобных действий.