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Daily Mail: Британия может потерять некоторые турниры после недопуска россиян на Уимблдон

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В Великобритании опасаются за судьбу престижных теннисных турниров, поскольку Ассоциацию лаун-тенниса (LTA) могут отстранить от их проведения в случае недопуска граждан России и Белоруссии к участию в Уимблдоне. Об этом со ссылкой на источник сообщила газета Daily Mail.

В частности, LTA может лишиться права проводить женский и мужской теннисные турниры в Истборне и Квинсе (Queen’s Club Championships), если действовавший в 2022 г. запрет на участие российских и белорусских спортсменов перенесут на этот сезон.

«Это разрушило бы внутреннюю программу перед Уимблдоном и резко уменьшило бы популярность этого вида спорта для местной публики. Это также влияет на ежегодные турниры, проводимые в таких городах, как Ноттингем, Сурбитон и Илкли», – пишет газета.

Высокопоставленный источник в разговоре с изданием заявил, что сложившаяся ситуация является «чрезвычайно серьезной», а многие люди уже «в полной мере оценили последствия».

В 2022 г. российских и белорусских теннисистов отстранили от участия в Уимблдоне и других травяных турнирах летнего сезона, проходивших в Великобритании. В ответ Ассоциация теннисистов-профессионалов (ATP) и Женская теннисная ассоциация (WTA) приняли решение лишить Уимблдон рейтинговых очков. 7 декабря ATP наказала LTA штрафом в размере 822 000 фунтов (более $1 млн) и пригрозила исключением из ATP-тура в случае повторного запрета. Аналогичный штраф на LTA наложила WTA.

В декабре Times со ссылкой на источники сообщила, что российских и белорусских теннисистов могут допустить к участию в Уимблдоне в 2023 г. По данным издания, после санкций организаторы Уимблдона готовы пересмотреть свою позицию в отношении игроков. Источники, близкие к AELTC, заявили Times, что в 2022 г. российских и белорусских теннисистов не допустили в связи с опасениями политических жестов или провокаций с их стороны. При этом в течение всего сезона представители этих стран выступали в других теннисных турнирах, и никто из них не устраивал подобных действий.

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Любое использование материалов допускается только при соблюдении правил перепечатки и при наличии гиперссылки на vedomosti.ru

Новости, аналитика, прогнозы и другие материалы, представленные на данном сайте, не являются офертой или рекомендацией к покупке или продаже каких-либо активов.

Все права защищены © АО Бизнес Ньюс Медиа, 1999—2023

Решение Федеральной службы по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) от 27 ноября 2020 г. ЭЛ № ФС 77-79546

Учредитель: АО «Бизнес Ньюс Медиа»

И.о. главного редактора: Казьмина Ирина Сергеевна

Рекламно-информационное приложение к газете «Ведомости». Зарегистрировано Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) за номером ПИ № ФС 77 – 77720 от 17 января 2020 г.

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