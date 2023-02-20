Газета
Общество

«РИА Новости» сообщили о поражении у Романа Костомарова части мозга

Ведомости

У госпитализированного олимпийского чемпиона в танцах на льду Романа Костомарова поражена часть мозга, врачи оценивают его состояние как крайне тяжелое, сообщили «РИА Новости» со ссылкой на источник, знакомый с ситуацией.

«Поражена часть мозга, есть кровоизлияние, образовалась гематома. Состояние крайне тяжелое», – сказал он.

По информации Telegram-канала Shot, у фигуриста поражена четверть головного мозга, зафиксированы кровоизлияние и гематома в лобной доле. Произошло это, вероятно, из-за распространения инфекции от отита. Поражения белого и серого вещества мозга отмечены во всех областях мозга, кроме правой лобной доли.

10 января серебряный призер Олимпиады-2002 Илья Авербух сообщил, что Костомаров попал в реанимацию с пневмонией. Источник ТАСС позже сообщил, что Костомаров в тяжелом состоянии и находится в медикаментозной коме в клинике в Коммунарке. Сообщалось, что фигуриста подключили к аппарату ЭКМО. 24 января стало известно, что Костомарова отключили от аппарата, у спортсмена сохранялся сепсис и наблюдались проблемы с кровообращением.

В начале февраля стало известно, что из-за возникших осложнений спортсмену пришлось провести операцию. По данным «РИА Новости», Костомарову ампутировали часть ноги, по информации ТАСС – обе стопы. Позднее сообщалось также об операции по ампутации части пальцев на руках.

Роману Костомарову 45 лет. Он является заслуженным мастером спорта России, олимпийским чемпионом 2006 г., двукратным чемпионом мира, трехкратным чемпионом Европы, трехкратным победителем финалов Гран-при и трехкратным чемпионом России. После завершения спортивной карьеры стал постоянным участником проектов «Первого канала», продюсируемых Авербухом. Среди них, в частности, «Танцы на льду».

Новости СМИ2
Хотите скрыть рекламу?  Оформите подписку  и читайте, не отвлекаясь

Наши проекты

Контакты

127018, г. Москва, ул. Полковая, д. 3, стр. 1
На карте иконка Google иконка Яндекс
+7 495 956-34-58, +7 495 956-07-16
info@vedomosti.ru

Решение Федеральной службы по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) от 27 ноября 2020 г. ЭЛ № ФС 77-79546

Учредитель: АО «Бизнес Ньюс Медиа»

И.о. главного редактора: Казьмина Ирина Сергеевна

Рекламно-информационное приложение к газете «Ведомости». Зарегистрировано Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) за номером ПИ № ФС 77 – 77720 от 17 января 2020 г.

Любое использование материалов допускается только при соблюдении правил перепечатки и при наличии гиперссылки на vedomosti.ru

Новости, аналитика, прогнозы и другие материалы, представленные на данном сайте, не являются офертой или рекомендацией к покупке или продаже каких-либо активов.

Сайт использует IP адреса, cookie и данные геолокации Пользователей сайта, условия использования содержатся в Политике по защите персональных данных

Все права защищены © АО Бизнес Ньюс Медиа, 1999—2023

Любое использование материалов допускается только при соблюдении правил перепечатки и при наличии гиперссылки на vedomosti.ru

Новости, аналитика, прогнозы и другие материалы, представленные на данном сайте, не являются офертой или рекомендацией к покупке или продаже каких-либо активов.

Все права защищены © АО Бизнес Ньюс Медиа, 1999—2023

Решение Федеральной службы по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) от 27 ноября 2020 г. ЭЛ № ФС 77-79546

Учредитель: АО «Бизнес Ньюс Медиа»

И.о. главного редактора: Казьмина Ирина Сергеевна

Рекламно-информационное приложение к газете «Ведомости». Зарегистрировано Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) за номером ПИ № ФС 77 – 77720 от 17 января 2020 г.

Сайт использует IP адреса, cookie и данные геолокации Пользователей сайта, условия использования содержатся в Политике по защите персональных данных