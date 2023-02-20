«РИА Новости» сообщили о поражении у Романа Костомарова части мозга
У госпитализированного олимпийского чемпиона в танцах на льду Романа Костомарова поражена часть мозга, врачи оценивают его состояние как крайне тяжелое, сообщили «РИА Новости» со ссылкой на источник, знакомый с ситуацией.
«Поражена часть мозга, есть кровоизлияние, образовалась гематома. Состояние крайне тяжелое», – сказал он.
По информации Telegram-канала Shot, у фигуриста поражена четверть головного мозга, зафиксированы кровоизлияние и гематома в лобной доле. Произошло это, вероятно, из-за распространения инфекции от отита. Поражения белого и серого вещества мозга отмечены во всех областях мозга, кроме правой лобной доли.
10 января серебряный призер Олимпиады-2002 Илья Авербух сообщил, что Костомаров попал в реанимацию с пневмонией. Источник ТАСС позже сообщил, что Костомаров в тяжелом состоянии и находится в медикаментозной коме в клинике в Коммунарке. Сообщалось, что фигуриста подключили к аппарату ЭКМО. 24 января стало известно, что Костомарова отключили от аппарата, у спортсмена сохранялся сепсис и наблюдались проблемы с кровообращением.
В начале февраля стало известно, что из-за возникших осложнений спортсмену пришлось провести операцию. По данным «РИА Новости», Костомарову ампутировали часть ноги, по информации ТАСС – обе стопы. Позднее сообщалось также об операции по ампутации части пальцев на руках.
Роману Костомарову 45 лет. Он является заслуженным мастером спорта России, олимпийским чемпионом 2006 г., двукратным чемпионом мира, трехкратным чемпионом Европы, трехкратным победителем финалов Гран-при и трехкратным чемпионом России. После завершения спортивной карьеры стал постоянным участником проектов «Первого канала», продюсируемых Авербухом. Среди них, в частности, «Танцы на льду».