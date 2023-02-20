«РИА Новости» сообщили о поражении у Романа Костомарова части мозга

10 января серебряный призер Олимпиады-2002 Илья Авербух сообщил, что Костомаров попал в реанимацию с пневмонией. Источник ТАСС позже сообщил, что Костомаров в тяжелом состоянии и находится в медикаментозной коме в клинике в Коммунарке. Сообщалось, что фигуриста подключили к аппарату ЭКМО. 24 января стало известно, что Костомарова отключили от аппарата, у спортсмена сохранялся сепсис и наблюдались проблемы с кровообращением.