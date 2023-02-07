СМИ: олимпийский чемпион по фигурному катанию Костомаров перенес ампутацию

«Известия» со ссылкой на осведомленный источник сообщили, что Костомарову ампутировали стопу на одной ноге. Как рассказал собеседник издания, если с одной ноги отмершие ткани врачи смогли зачистить, то со второй ногой ситуация оказалась труднее. По его словам, операция прошла накануне – 6 февраля. В «Известиях» сообщили, что мать фигуриста Валентина Костомарова не смогла прокомментировать данную информацию.