СМИ: олимпийский чемпион по фигурному катанию Костомаров перенес ампутацию
Олимпийскому чемпиону в танцах на льду Роману Костомарову ампутировали обе стопы, сообщил ТАСС со ссылкой на источник.
«К сожалению, пришлось ампутировать обе стопы», – сказал собеседник агентства. По его словам, «операция прошла без эксцессов» и организм фигуриста идет на поправку. Костомаров находится в сознании и его общее сознание улучшается. Однако, как заявил источник ТАСС, сейчас «идет борьба за руки».
«Известия» со ссылкой на осведомленный источник сообщили, что Костомарову ампутировали стопу на одной ноге. Как рассказал собеседник издания, если с одной ноги отмершие ткани врачи смогли зачистить, то со второй ногой ситуация оказалась труднее. По его словам, операция прошла накануне – 6 февраля. В «Известиях» сообщили, что мать фигуриста Валентина Костомарова не смогла прокомментировать данную информацию.
10 января серебряный призер Олимпиады-2002 Илья Авербух сообщил, что Костомаров попал в реанимацию с пневмонией. Источник ТАСС позже сообщил, что Костомаров в тяжелом состоянии и находится в медикаментозной
Костомаров выступал в танцах на льду с Татьяной Навкой. В паре с ней он стал олимпийским чемпионом 2006 г., двукратным чемпионом мира, трехкратным чемпионом Европы, трехкратным победителем финалов Гран-при и трёхкратным чемпионом России. После завершения спортивной карьеры стал постоянным участником проектов Первого канала, продюсируемых Авербухом.