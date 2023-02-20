МЧС доставило в пострадавшую от землетрясения Сирию 336 тонн гуманитарной помощи
Объем гуманитарной помощи, доставленной в Сирию после разрушительного землетрясения, составил 336 т, сообщило МЧС России в своем Telegram-канале.
«Всего в Сирийскую Республику авиацией спасательного ведомства доставлено 336 т помощи в рамках гуманитарной миссии», – рассказали там.
Сегодня два спецборта Ил-76 МЧС доставили в Сирию 56 т такой помощи. В состав груза вошли продукты питания, предметы первой необходимости, одеяла, подушки и предметы личной гигиены.
Ранее в ООН запросили около $400 млн для помощи Сирии после землетрясения. Генеральный секретарь ООН Антониу Гутерриш заявил, что организация уже выделила на ликвидацию последствий катастрофы $50 млн через центральный фонд реагирования на чрезвычайные ситуации.
6 февраля сильнейшее землетрясение магнитудой 7,8 балла было зафиксировано на юго-востоке Турции и севере Сирии с эпицентром недалеко от турецкой провинции Газиантеп. За этим последовала еще серия толчков, землетрясение затронуло несколько стран.
В результате трагедии в Турции погибли более 41 000 человек. В Сирии зарегистрировано более 5800 смертей.