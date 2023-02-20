МЧС доставило в пострадавшую от землетрясения Сирию 336 тонн гуманитарной помощи

6 февраля сильнейшее землетрясение магнитудой 7,8 балла было зафиксировано на юго-востоке Турции и севере Сирии с эпицентром недалеко от турецкой провинции Газиантеп. За этим последовала еще серия толчков, землетрясение затронуло несколько стран.