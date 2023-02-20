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Общество

МЧС доставило в пострадавшую от землетрясения Сирию 336 тонн гуманитарной помощи

Ведомости

Объем гуманитарной помощи, доставленной в Сирию после разрушительного землетрясения, составил 336 т, сообщило МЧС России в своем Telegram-канале.

«Всего в Сирийскую Республику авиацией спасательного ведомства доставлено 336 т помощи в рамках гуманитарной миссии», – рассказали там.

Сегодня два спецборта Ил-76 МЧС доставили в Сирию 56 т такой помощи. В состав груза вошли продукты питания, предметы первой необходимости, одеяла, подушки и предметы личной гигиены.

Ранее в ООН запросили около $400 млн для помощи Сирии после землетрясения. Генеральный секретарь ООН Антониу Гутерриш заявил, что организация уже выделила на ликвидацию последствий катастрофы $50 млн через центральный фонд реагирования на чрезвычайные ситуации.

6 февраля сильнейшее землетрясение магнитудой 7,8 балла было зафиксировано на юго-востоке Турции и севере Сирии с эпицентром недалеко от турецкой провинции Газиантеп. За этим последовала еще серия толчков, землетрясение затронуло несколько стран.

В результате трагедии в Турции погибли более 41 000 человек. В Сирии зарегистрировано более 5800 смертей.

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Любое использование материалов допускается только при соблюдении правил перепечатки и при наличии гиперссылки на vedomosti.ru

Новости, аналитика, прогнозы и другие материалы, представленные на данном сайте, не являются офертой или рекомендацией к покупке или продаже каких-либо активов.

Все права защищены © АО Бизнес Ньюс Медиа, 1999—2023

Решение Федеральной службы по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) от 27 ноября 2020 г. ЭЛ № ФС 77-79546

Учредитель: АО «Бизнес Ньюс Медиа»

И.о. главного редактора: Казьмина Ирина Сергеевна

Рекламно-информационное приложение к газете «Ведомости». Зарегистрировано Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) за номером ПИ № ФС 77 – 77720 от 17 января 2020 г.

Сайт использует IP адреса, cookie и данные геолокации Пользователей сайта, условия использования содержатся в Политике по защите персональных данных