Путин поручил дополнительно выделить 50 млрд рублей на транспорт в регионах
На обновление транспорта в регионах, особенно в маленьких городах, будет выделено дополнительно 50 млрд руб. Об этом президент России Владимир Путин заявил во время послания Федеральному собранию.
«Поручаю правительству выделить плюсом к этим средствам еще 50 млрд руб. Они целевым образом пойдут на обновление в текущем году общественного транспорта в субъектах Федерации, причем на основе современных технологий», – сказал он.
Путин напомнил, что на эти цели уже было направлено 250 млрд руб. Таким образом, общая сумма, которая была выделена на развитие транспортной, коммунальной и другой инфраструктуры, составила 300 млрд руб.
Помимо этого глава государства сообщил, что в сферу ЖКХ в течение ближайших десяти лет будет инвестировано 4,5 трлн руб. «С этого года начинается большая программа по строительству и ремонту систем ЖКХ, в течение 10 лет планируется инвестировать в эту сферу не менее 4,5 трлн руб., мы знаем, насколько это важно для граждан, насколько запущена эта сфера, надо работать, и будем это делать», — сказал он.
Выделить 250 млрд руб. на развитие транспортной, социальной и коммунальной инфраструктуры, а также на программы модернизации ЖКХ в регионах в 2023 г. Путин поручил в декабре 2022 г. Он также попросил зарезервировать из этой суммы 100 млрд руб. на развитие городов Дальнего Востока.