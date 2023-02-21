Путин поручил дополнительно выделить 50 млрд рублей на транспорт в регионах

Помимо этого глава государства сообщил, что в сферу ЖКХ в течение ближайших десяти лет будет инвестировано 4,5 трлн руб. «С этого года начинается большая программа по строительству и ремонту систем ЖКХ, в течение 10 лет планируется инвестировать в эту сферу не менее 4,5 трлн руб., мы знаем, насколько это важно для граждан, насколько запущена эта сфера, надо работать, и будем это делать», — сказал он.