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Экономика

Путин поручил дополнительно выделить 50 млрд рублей на транспорт в регионах

Ведомости

На обновление транспорта в регионах, особенно в маленьких городах, будет выделено дополнительно 50 млрд руб. Об этом президент России Владимир Путин заявил во время послания Федеральному собранию. 

«Поручаю правительству выделить плюсом к этим средствам еще 50 млрд руб. Они целевым образом пойдут на обновление в текущем году общественного транспорта в субъектах Федерации, причем на основе современных технологий», – сказал он.

Путин напомнил, что на эти цели уже было направлено 250 млрд руб. Таким образом, общая сумма, которая была выделена на развитие транспортной, коммунальной и другой инфраструктуры, составила 300 млрд руб.

Помимо этого глава государства сообщил, что в сферу ЖКХ в течение ближайших десяти лет будет инвестировано 4,5 трлн руб. «С этого года начинается большая программа по строительству и ремонту систем ЖКХ, в течение 10 лет планируется инвестировать в эту сферу не менее 4,5 трлн руб., мы знаем, насколько это важно для граждан, насколько запущена эта сфера, надо работать, и будем это делать», — сказал он.

Выделить 250 млрд руб. на развитие транспортной, социальной и коммунальной инфраструктуры, а также на программы модернизации ЖКХ в регионах в 2023 г. Путин поручил в декабре 2022 г. Он также попросил зарезервировать из этой суммы 100 млрд руб. на развитие городов Дальнего Востока.

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Любое использование материалов допускается только при соблюдении правил перепечатки и при наличии гиперссылки на vedomosti.ru

Новости, аналитика, прогнозы и другие материалы, представленные на данном сайте, не являются офертой или рекомендацией к покупке или продаже каких-либо активов.

Все права защищены © АО Бизнес Ньюс Медиа, 1999—2023

Решение Федеральной службы по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) от 27 ноября 2020 г. ЭЛ № ФС 77-79546

Учредитель: АО «Бизнес Ньюс Медиа»

И.о. главного редактора: Казьмина Ирина Сергеевна

Рекламно-информационное приложение к газете «Ведомости». Зарегистрировано Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) за номером ПИ № ФС 77 – 77720 от 17 января 2020 г.

Сайт использует IP адреса, cookie и данные геолокации Пользователей сайта, условия использования содержатся в Политике по защите персональных данных