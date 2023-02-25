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Суд освободил из-под стражи «скопинского маньяка» Мохова

Ведомости

«Скопинский маньяк» Виктор Мохов, который проходит по уголовному делу о сокрытии убийства, освобожден по решению суда, сообщает ТАСС со ссылкой на пресс-службу следственного управления Следственного комитета России по Рязанской области.

Мохов освобожден из-под стражи по решению Рязанского областного суда.

«Это связано с тем, что закончился предельный срок содержания под стражей по статье, по которой фигуранту вменяется обвинение», – сообщили агентству в пресс-службе.

10 августа в отношении Мохова было возбуждено уголовное дело об укрывательстве преступления, после чего тот был отправлен под домашний арест. 1 сентября его перевели в СИЗО из-за несоблюдения режима домашнего ареста, сообщала пресс-служба прокуратуры Рязанской области.

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Виктор Мохов стал известен как «скопинский маньяк» после того, как в 2000 г. он похитил двух девушек 14 и 17 лет и запер их в бункере, который выкопал на территории своего участка. В течение 3,5 года они находились там, одна из жертв несколько раз родила от него детей. 4 мая 2004 г. девушек освободили, а Мохов был взят под стражу. Он провел в тюрьме 16 лет 10 месяцев. Его освободили 3 марта 2021 г.

За Моховым был установлен надзор на 6 лет. В течение этого времени ему запрещалось посещать массовые мероприятия, а также покидать дом с 22:00 до 6:00 и выходить за пределы Скопинского района без разрешения органа внутренних дел. Дважды в месяц он был обязан являться в орган внутренних дел по месту жительства для регистрации. Однако эти требования он неоднократно нарушал.

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Новости, аналитика, прогнозы и другие материалы, представленные на данном сайте, не являются офертой или рекомендацией к покупке или продаже каких-либо активов.

Все права защищены © АО Бизнес Ньюс Медиа, 1999—2023

Решение Федеральной службы по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) от 27 ноября 2020 г. ЭЛ № ФС 77-79546

Учредитель: АО «Бизнес Ньюс Медиа»

И.о. главного редактора: Казьмина Ирина Сергеевна

Рекламно-информационное приложение к газете «Ведомости». Зарегистрировано Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) за номером ПИ № ФС 77 – 77720 от 17 января 2020 г.

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