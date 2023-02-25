Суд освободил из-под стражи «скопинского маньяка» Мохова

Виктор Мохов стал известен как «скопинский маньяк» после того, как в 2000 г. он похитил двух девушек 14 и 17 лет и запер их в бункере, который выкопал на территории своего участка. В течение 3,5 года они находились там, одна из жертв несколько раз родила от него детей. 4 мая 2004 г. девушек освободили, а Мохов был взят под стражу. Он провел в тюрьме 16 лет 10 месяцев. Его освободили 3 марта 2021 г.