В Минкультуры рассказали о формировании агитбригад
Минкультуры в сотрудничестве с Минобороны работают над формированием агитационно-пропагандистских бригад. Об этом сообщила министр культуры Ольга Любимова в интервью телеканала «Россия-24».
«У нас сейчас такая очень серьезная работа идет с Министерством обороны, мы вместе формируем агитбригады», – сказала она (цит. по «РИА Новости»).
Любимова отметила, что в агитбригадах хотят участвовать представители разных поколений и исполнители разных жанров. Они обращаются с просьбой дать им возможность «помочь общему делу», уточнила министр.
По ее словам, агитбригады нужны, чтобы навестить тех, кто проходит реабилитацию, «выступить на площади, где-то поехать в регионы». В целом, деятельность агитбригад охватывает широкий спектр работы.
О том, что агитационные бригады начали работать в регионах, «Ведомости» рассказывали в октябре 2022 г. Они направлялись в войсковые части, где проходят обучение мобилизованные. Целью этих поездок было поднятие боевого духа. По информации «Ведомостей», коллектив агитбригады должен состоять из лектора общества «Знание», представителя «Боевого братства», федерального депутата, а также творческого коллектива.