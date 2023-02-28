В Минкультуры рассказали о формировании агитбригад

О том, что агитационные бригады начали работать в регионах, «Ведомости» рассказывали в октябре 2022 г. Они направлялись в войсковые части, где проходят обучение мобилизованные. Целью этих поездок было поднятие боевого духа. По информации «Ведомостей», коллектив агитбригады должен состоять из лектора общества «Знание», представителя «Боевого братства», федерального депутата, а также творческого коллектива.