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Общество

В Минкультуры рассказали о формировании агитбригад

Ведомости

Минкультуры в сотрудничестве с Минобороны работают над формированием агитационно-пропагандистских бригад. Об этом сообщила министр культуры Ольга Любимова в интервью телеканала «Россия-24».

«У нас сейчас такая очень серьезная работа идет с Министерством обороны, мы вместе формируем агитбригады», – сказала она (цит. по «РИА Новости»).

Любимова отметила, что в агитбригадах хотят участвовать представители разных поколений и исполнители разных жанров. Они обращаются с просьбой дать им возможность «помочь общему делу», уточнила министр.

По ее словам, агитбригады нужны, чтобы навестить тех, кто проходит реабилитацию, «выступить на площади, где-то поехать в регионы». В целом, деятельность агитбригад охватывает широкий спектр работы.

О том, что агитационные бригады начали работать в регионах, «Ведомости» рассказывали в октябре 2022 г. Они направлялись в войсковые части, где проходят обучение мобилизованные. Целью этих поездок было поднятие боевого духа. По информации «Ведомостей», коллектив агитбригады должен состоять из лектора общества «Знание», представителя «Боевого братства», федерального депутата, а также творческого коллектива.

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Любое использование материалов допускается только при соблюдении правил перепечатки и при наличии гиперссылки на vedomosti.ru

Новости, аналитика, прогнозы и другие материалы, представленные на данном сайте, не являются офертой или рекомендацией к покупке или продаже каких-либо активов.

Все права защищены © АО Бизнес Ньюс Медиа, 1999—2023

Решение Федеральной службы по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) от 27 ноября 2020 г. ЭЛ № ФС 77-79546

Учредитель: АО «Бизнес Ньюс Медиа»

И.о. главного редактора: Казьмина Ирина Сергеевна

Рекламно-информационное приложение к газете «Ведомости». Зарегистрировано Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) за номером ПИ № ФС 77 – 77720 от 17 января 2020 г.

Сайт использует IP адреса, cookie и данные геолокации Пользователей сайта, условия использования содержатся в Политике по защите персональных данных