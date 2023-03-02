Air Moldova отменила пять запланированных рейсов

«Рейсы в Прагу, Лондон, Париж, Стамбул и Тбилиси отменяются. Причиной отмены являются оперативные трудности. Два самолета из парка авиакомпании в настоящее время недоступны для полета», – говорится в сообщении. В компании добавили, что пассажиров еще одного отмененного рейса в Верону везут в аэропорт Милана, откуда они вылетят в Кишинев.