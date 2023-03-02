Air Moldova отменила пять запланированных рейсов
Авиакомпания Air Moldova отменила ряд запланированных рейсов, сообщили в пресс-службе компании на странице в Facebook (принадлежит Meta – признана экстремистской и запрещена в России).
«Рейсы в Прагу, Лондон, Париж, Стамбул и Тбилиси отменяются. Причиной отмены являются оперативные трудности. Два самолета из парка авиакомпании в настоящее время недоступны для полета», – говорится в сообщении. В компании добавили, что пассажиров еще одного отмененного рейса в Верону везут в аэропорт Милана, откуда они вылетят в Кишинев.
27 февраля венгерский авиаперевозчик Wizz Air объявил о приостановке полетов в Кишиневский международный аэропорт с 14 марта. В пресс-службе Управления гражданской авиации Молдавии тогда сообщили, что Wizz Air принял такое решение после оценки уровня безопасности воздушного пространства в регионе.
23 февраля российское Минобороны сообщило о подготовке провокаций против Приднестровья украинскими властями. В качестве предлога для вторжения Украина планирует инсценировать «якобы наступление российских войск» с территории Приднестровья, уточнили в ведомстве.
26 февраля член главного совета администрации Запорожской области Владимир Рогов сообщил о перемещении вооруженных сил Украины (ВСУ) к границе Приднестровья. Позже данную информацию признали и в украинской армии.