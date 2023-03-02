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Air Moldova отменила пять запланированных рейсов

Ведомости

Авиакомпания Air Moldova отменила ряд запланированных рейсов, сообщили в пресс-службе компании на странице в Facebook (принадлежит Meta – признана экстремистской и запрещена в России).

«Рейсы в Прагу, Лондон, Париж, Стамбул и Тбилиси отменяются. Причиной отмены являются оперативные трудности. Два самолета из парка авиакомпании в настоящее время недоступны для полета», – говорится в сообщении. В компании добавили, что пассажиров еще одного отмененного рейса в Верону везут в аэропорт Милана, откуда они вылетят в Кишинев.

27 февраля венгерский авиаперевозчик Wizz Air объявил о приостановке полетов в Кишиневский международный аэропорт с 14 марта. В пресс-службе Управления гражданской авиации Молдавии тогда сообщили, что Wizz Air принял такое решение после оценки уровня безопасности воздушного пространства в регионе.

Ранее по теме: Wizz Air приостановит полеты в Кишинев из соображений безопасности

23 февраля российское Минобороны сообщило о подготовке провокаций против Приднестровья украинскими властями. В качестве предлога для вторжения Украина планирует инсценировать «якобы наступление российских войск» с территории Приднестровья, уточнили в ведомстве.

26 февраля член главного совета администрации Запорожской области Владимир Рогов сообщил о перемещении вооруженных сил Украины (ВСУ) к границе Приднестровья. Позже данную информацию признали и в украинской армии.

Ранее по теме: Украина признала сосредоточение своих войск у границ с Приднестровьем

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Любое использование материалов допускается только при соблюдении правил перепечатки и при наличии гиперссылки на vedomosti.ru

Новости, аналитика, прогнозы и другие материалы, представленные на данном сайте, не являются офертой или рекомендацией к покупке или продаже каких-либо активов.

Все права защищены © АО Бизнес Ньюс Медиа, 1999—2023

Решение Федеральной службы по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) от 27 ноября 2020 г. ЭЛ № ФС 77-79546

Учредитель: АО «Бизнес Ньюс Медиа»

И.о. главного редактора: Казьмина Ирина Сергеевна

Рекламно-информационное приложение к газете «Ведомости». Зарегистрировано Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) за номером ПИ № ФС 77 – 77720 от 17 января 2020 г.

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