В Госдуме сообщили о проработке запрета делать фото и видео на школьных уроках
В Госдуме разрабатывают законопроект о запрете фото- и видеосъемки на школьных уроках. Об этом сообщила председатель комитета Госдумы по просвещению Ольга Казакова, передает «РИА Новости».
По ее словам, с таким предложением к депутатам обратились школьные педагоги, которые призвали «заканчивать на уроках с видео- и фотосъемкой» и заниматься обучением.
На заседании комитета участникам также раздали текст законопроекта. Согласно документу, съемка на уроке допускается с разрешения администрации или директора школы, к примеру, в образовательных целях, уточнила Казакова.
Согласно действующему законодательству, съемка фото и видео на территории школы не запрещена, в том числе во время уроков, поскольку учебное заведение является общественным местом.
В то же время власти не раз обращали внимание на то, что гаджеты отвлекают школьников во время занятий. В апреле 2022 г. Минпросвещения рекомендовало ученикам сдавать телефоны перед входом в школу или в классе.
С 1 сентября 2022 г. ведомство и вовсе запретило использовать мобильные телефоны на уроках. Министр просвещения Сергей Кравцов пояснил, что запрет распространяется только на часы занятий, в остальное время школьники могут воспользоваться гаджетами, чтобы позвонить родителям. Министр подчеркнул, что использование электронных учебников и тетрадей в школах также не предполагается.