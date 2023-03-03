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В Госдуме сообщили о проработке запрета делать фото и видео на школьных уроках

Ведомости

В Госдуме разрабатывают законопроект о запрете фото- и видеосъемки на школьных уроках. Об этом сообщила председатель комитета Госдумы по просвещению Ольга Казакова, передает «РИА Новости».

По ее словам, с таким предложением к депутатам обратились школьные педагоги, которые призвали «заканчивать на уроках с видео- и фотосъемкой» и заниматься обучением.

На заседании комитета участникам также раздали текст законопроекта. Согласно документу, съемка на уроке допускается с разрешения администрации или директора школы, к примеру, в образовательных целях, уточнила Казакова.

Согласно действующему законодательству, съемка фото и видео на территории школы не запрещена, в том числе во время уроков, поскольку учебное заведение является общественным местом.

В то же время власти не раз обращали внимание на то, что гаджеты отвлекают школьников во время занятий. В апреле 2022 г. Минпросвещения рекомендовало ученикам сдавать телефоны перед входом в школу или в классе.

С 1 сентября 2022 г. ведомство и вовсе запретило использовать мобильные телефоны на уроках. Министр просвещения Сергей Кравцов пояснил, что запрет распространяется только на часы занятий, в остальное время школьники могут воспользоваться гаджетами, чтобы позвонить родителям. Министр подчеркнул, что использование электронных учебников и тетрадей в школах также не предполагается.

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Новости, аналитика, прогнозы и другие материалы, представленные на данном сайте, не являются офертой или рекомендацией к покупке или продаже каких-либо активов.

Все права защищены © АО Бизнес Ньюс Медиа, 1999—2023

Решение Федеральной службы по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) от 27 ноября 2020 г. ЭЛ № ФС 77-79546

Учредитель: АО «Бизнес Ньюс Медиа»

И.о. главного редактора: Казьмина Ирина Сергеевна

Рекламно-информационное приложение к газете «Ведомости». Зарегистрировано Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) за номером ПИ № ФС 77 – 77720 от 17 января 2020 г.

Сайт использует IP адреса, cookie и данные геолокации Пользователей сайта, условия использования содержатся в Политике по защите персональных данных