В Госдуму внесли проект о повышении МРОТ до 19 242 рублей
С 1 января 2024 г. минимальный размер оплаты труда (МРОТ) предлагается увеличить до 19 242 руб. в месяц. Законопроект внесен в Госдуму сегодня, 6 марта, следует из думской электронной базы.
Авторами законопроекта являются глава комитета Госдумы по вопросам семьи Нина Останина (КПРФ) и замглавы комитета Госдумы по вопросам семьи Мария Дробот (КПРФ). В финансово-экономическом обосновании проекта обозначено, что повышение МРОТ работников бюджетной сферы обойдется в дополнительные 18,5 млрд руб. в 2024 г.
С 1 января 2023 г. МРОТ установлен в размере 16 242 руб. Повышение составит 3000 руб.
21 февраля в ходе послания Федеральному собранию президент РФ Владимир Путин предложил увеличить МРОТ до 19 242 руб. В январе он поручил правительству в 2023 г. обеспечить повышение МРОТ «с опережением темпов роста инфляции и роста среднемесячной заработной платы в стране».