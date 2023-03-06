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В Госдуму внесли проект о повышении МРОТ до 19 242 рублей

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С 1 января 2024 г. минимальный размер оплаты труда (МРОТ) предлагается увеличить до 19 242 руб. в месяц. Законопроект внесен в Госдуму сегодня, 6 марта, следует из думской электронной базы.

Авторами законопроекта являются глава комитета Госдумы по вопросам семьи Нина Останина (КПРФ) и замглавы комитета Госдумы по вопросам семьи Мария Дробот (КПРФ). В финансово-экономическом обосновании проекта обозначено, что повышение МРОТ работников бюджетной сферы обойдется в дополнительные 18,5 млрд руб. в 2024 г.

С 1 января 2023 г. МРОТ установлен в размере 16 242 руб. Повышение составит 3000 руб.

21 февраля в ходе послания Федеральному собранию президент РФ Владимир Путин предложил увеличить МРОТ до 19 242 руб. В январе он поручил правительству в 2023 г. обеспечить повышение МРОТ «с опережением темпов роста инфляции и роста среднемесячной заработной платы в стране».

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Любое использование материалов допускается только при соблюдении правил перепечатки и при наличии гиперссылки на vedomosti.ru

Новости, аналитика, прогнозы и другие материалы, представленные на данном сайте, не являются офертой или рекомендацией к покупке или продаже каких-либо активов.

Все права защищены © АО Бизнес Ньюс Медиа, 1999—2023

Решение Федеральной службы по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) от 27 ноября 2020 г. ЭЛ № ФС 77-79546

Учредитель: АО «Бизнес Ньюс Медиа»

И.о. главного редактора: Казьмина Ирина Сергеевна

Рекламно-информационное приложение к газете «Ведомости». Зарегистрировано Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) за номером ПИ № ФС 77 – 77720 от 17 января 2020 г.

Сайт использует IP адреса, cookie и данные геолокации Пользователей сайта, условия использования содержатся в Политике по защите персональных данных