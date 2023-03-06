В Госдуму внесли проект о повышении МРОТ до 19 242 рублей

Авторами законопроекта являются глава комитета Госдумы по вопросам семьи Нина Останина (КПРФ) и замглавы комитета Госдумы по вопросам семьи Мария Дробот (КПРФ). В финансово-экономическом обосновании проекта обозначено, что повышение МРОТ работников бюджетной сферы обойдется в дополнительные 18,5 млрд руб. в 2024 г.